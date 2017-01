Dans la lucarne : Le cœur y était-il ?

Le football est un sport collectif. Et là, on ne peut qu'acquiescer face à cette vérité qui s'impose à tous. Cette CAN, à l'instar de toute coupe, reste "capricieuse". Elle ne choisit, comme l'on dit, que les plus audacieux. C'est-à-dire ceux qui la désirent plus, qui la lorgnent plus que les autres. L'ambition, par contre, doit être de mise en ne toisant personne de haut. Il faut rester humble pour susciter le respect de tous. Pour cela, il faudra faire preuve d'un mental fort et capable de le rester, quelles que soient les circonstances et les difficultés qu'on peut rencontrer. Il est clair que même si vous êtes fort psychologiquement parlant, cela ne vous dispense pas d'effectuer une préparation sans faille. C'est-à-dire qu'un tournoi ça se prépare pendant une longue période avec beaucoup de matches amicaux contre des équipes huppées, ou, du moins, qui sont qualifiées à la CAN. Pour notre cas, on a fait le contraire de toutes les équipes présentes, puisqu'on a fait une préparation intra-muros. Le Sénégal, pour ne prendre que cet exemple, s'est déplacé jusqu'au Congo pour effectuer un stage bloqué tout en y profitant pour jouer un match amical contre la Libye. Cette option lui a permis de remporter haut la main et sur le même score de 2 à 0 ses deux matches du groupe B. Physiquement, cette équipe des Lions de la Téranga était de loin au-dessus du lot. Le Sénégal d'Aliou Cissé était, tout simplement, au-dessus du lot. Il faut dire que la différence est de taille. Les joueurs sont, au sein de cette équipe, décontractés avec, c'était visible, la joie de jouer. Le sourire, faut-il le répéter, ne quittait pas leurs lèvres. Ce qui était important, et qui fait désormais du Sénégal le grand favori de cette CAN qu'organise le Gabon du 14 janvier jusqu'au 5 février. Ce qui bloque, par contre, notre sélection nationale reste le fait qu'elle se fait trop de pressions, presque pour rien. On évite la presse et aussi le public au maximum. Ce qui est anormal ! C'est plutôt le contraire qui devrait se faire. C'est-à-dire qu'on aurait donné plus d'importance au contact avec le public qui semble sevré de son équipe nationale et de ses joueurs qu’il ne peut voir que de loin. Outre cela, l'ambiance, et contrairement à ce qui a été dit, est loin d'être au beau fixe. Les nerfs étaient à "fleur de peau". Et la tension a été des plus apparentes, aussi bien au sein du vestiaire qu’aux entraînements. Ce qui s'était passé entre deux joueurs pendant une séance d'entraînement montre bien ce que l'on dit. Sur le terrain, les répercussions étaient visibles, puisque les joueurs ne semblent pas communiquer comme il le faut avec leurs camarades. Et sur le plan du jeu, on ne s'entraide pas, même si le compère est dans une position idéale. Et cela nous a été fatal devant la Tunisie, une équipe à notre portée. Il faut dire que les contacts, les bonnes relations entre les joueurs et aussi avec leur public sont très importants, car peuvant avoir des effets bénéfiques sur la performance de nos capés. Se préparer pour une CAN, à huis clos, et surtout à Sidi Moussa, n'est pas fait pour cimenter ce qui a été déjà «cassé». Ce n'est pas facile de réparer les "fissures relationnelles" lorsque la volonté n'est pas l'option du moment de ceux qui gèrent notre football. L'EN appartient à tous les Algériens et on ne doit pas la leur confisquer. Le relationnel est capital pour

« booster » une sélection. Il ne faut pas l'isoler, ce qui ne fera que l'exposer à tous les dangers et surtout à toutes les pressions, et ce qui va à l'encontre des aspirations de notre sélection et, par ricochet, influe négativement sur la performance. Malheureusement, c’est une réalité. On aurait aimé une autre issue plus heureuse !

Hamid Gharbi