CAN-2017 : La Tunisie à Libreville pour affronter le Zimbabwe

La sélection tunisienne de football est à pied d'œuvre à Libreville en vue de son match contre son homologue zimbabwéenne demain lundi pour le compte du troisième et dernier match du premier tour de la CAN 2017 du groupe B. Les Aigles de Carthage ont effectué vendredi en fin d'après-midi une séance de décrassage. Dans une déclaration à l'agence TAP au Gabon, le sélectionneur Henry Kasperczak a indiqué que l'équipe "a tourné la page du match face à la sélection algérienne et se concentrera désormais sur la dernière rencontre face au Zimbabwe qui sera décisive pour la qualification pour les quarts de finale". "Nous allons disputer le match avec un esprit de vainqueur", a indiqué le technicien franco-polonais, soulignant "la nécessité de préserver le rythme ascendant, notamment la rage de vaincre et la grande détermination montrée par tous les joueurs face à l'Algérie pour aller le plus loin possible dans la compétition". La Tunisie a conforté ses chances de qualification aux quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations grâce à sa victoire face à l'Algérie (2-1), jeudi, lors de la 2e journée du groupe B, après avoir concédé la défaite lors de la première journée face au Sénégal (0-2). Les protégés de Henri Kasperczak occupent, au terme de la 2e journée, la deuxième place du groupe B avec 3 points, derrière le Sénégal (6 pts), qui a assuré sa qualification aux quarts de finale, et devant l'Algérie et le Zimbabwe (1 pt chacun).