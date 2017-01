CAN-2017 : Grande déception…

Les inconditionnels de l’EN n’en reviennent encore pas. Les Verts qui pourtant ambitionnaient d’aller chercher le trophée au Gabon, à l’occasion de la CAN-2017, et qui faisaient partie des favoris au sacre final, sont aux portes de la sortie, après leur défaite jeudi face à la Tunisie dans un derby maghrébin à grand enjeu pour les deux sélections. Les Algériens, qui sont très attachés à leur équipe nationale, n’ont pas caché leur grande déception au coup de sifflet final donné par l’arbitre seychellois. Un échec lourd de conséquence puisque désormais l’équipe d’Algérie n’est plus maître de son destin. En effet, il faudra un miracle pour que les Fennecs puissent arracher la qualification aux quarts de finale de cette 31e édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Certes, l’EN a présenté un meilleur visage en première période face aux Tunisiens, par rapport à celui affiché contre le Zimbabwe, manquant même de chance parfois, puisqu’elle méritait de marquer au moins un but, au vu des occasions qu’elle s’est procurées. Hélas, la réussite n’était pas au rendez-vous, notamment grâce à la grande performance du gardien de but, qui n’a rien laissé passer, annihilant même dans un geste inouï une réelle balle de but de Slimani, que tout le monde voyait au fond des filets. En 2e période, encore une fois, les camarades de Asselah ont commis deux erreurs dont l’une, impardonnable, de Ghoulam, qui ont permis à l’adversaire de prendre l’avantage, pour gérer ensuite la rencontre en sa faveur. La réduction du score lors du temps additionnel par Henni, incorporé en cours de jeu, a ravivé l’espoir d’une égalisation dans les quatre minutes restantes de la partie. Mais… rien n’y fit! La défaite est bien-là, elle tombe comme un coup de massue sur la tête des Verts et du public algérien. Ce dernier, malgré les quelques remous vécus au sein de la sélection et des faiblesses relevées sur le niveau de l’équipe nationale, notamment avec le problème récurrent d’un compartiment défensif aux abois, il a toujours gardé espoir de voir Mahrez et ses coéquipiers relever le défi, dans un sursaut d’orgueil de leur part. Malheureusement, la réalité du terrain est parfois amère. Certains joueurs, tels Ghoulam, Bentaleb et Mandi n’ont pas été à la hauteur de nos attentes. Il faut se rendre à l’évidence que l’EN n’a pas effectué une préparation à la hauteur de ses ambitions, avec, en plus, un sélectionneur national qui n’a pas réussi à insuffler la dynamique nécessaire au sein d’un groupe en proie au doute, suite aux deux faux pas enregistrés lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 en Russie, devant le Cameroun et le Nigeria, suivis d’un résultat nul concédé lors du premier match de la CAN-2017 contre le Zimbabwe. Alors que le président de la Faf, Mohamed Raouraoua, a, dans un discours adressé aux joueurs, suite à la cuisante défaite face aux Super Eagles à Lagos, fait savoir que l’EN doit se tourner vers la CAN et a demandé aux joueurs de faire le maximum pour tenter de remporter le trophée. Mais entre le discours et la réalité des choses, il y a comme des faits têtus, qui rappellent tout le monde à l’ordre et notamment le premier responsable de la Faf. Tourner le dos au volet développement du football national est une grave erreur, dont on voit aujourd’hui les conséquences. Il n’y a point de concertation autour du développement et de la gestion du football national, qui est, faut-il bien le relever encore une fois, totalement délaissé par ceux qui ont la responsabilité d’établir une réelle politique qui permette un renouveau de la balle ronde nationale. Certes, l’effectif de la sélection compte de talentueux joueurs, qui disposent de qualités certaines. Toutefois, il ne suffit pas d’avoir de bonnes individualités pour avoir une équipe nationale de haut niveau. Pour cela, il faut revoir certains aspects importants au niveau de la gestion sur le plan technique du groupe Algérie, tels, entre autres, le choix d’un sélectionneur de haut niveau, qui sied le mieux à la sélection, un renforcement qualitatif du staff technique, et une concertation entre des techniciens parmi les anciens joueurs, aux compétences avérées qu’il faudra faire participer. Il est enrichissant et utile de pouvoir bénéficier du savoir-faire et de la riche expérience de certains parmi eux. Un seul homme qui décide de tout autour des Verts, c’est aller droit au mur. On peut réussir sur un, voire deux coups, mais la suite ne peut être qu’illusion et échec prévisibles. Raouraoua aura à assumer l’échec en tant que premier responsable de la Faf et de l’EN. Incomber la responsabilité seulement aux joueurs et au staff technique est une fuite en avant que personne ne cautionnera. Encore une fois donc, la sélection nationale rate complètement sa sortie dans ce grand tournoi continental, qui ne semble pas vouloir lui sourire. L’EN, qui est en régression, a encore une fois montré ses limites. Il faudra, à notre sens, faire un arrêt et bien réfléchir sur la question pour remettre de l’ordre et... l’EN sur les bons rails.

M.-A.-Azzouz