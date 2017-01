Equipe nationale : Leekens veut continuer à se battre

Au lendemain de la rencontre Algérie -Tunisie perdue par les Verts sur le score de deux buts à un, les joueurs de l’équipe nationale se sont entraînés vendredi matin au stade de Moanda. Les joueurs se sont scindés en deux groupes : le premier s’est contenté d’un décrassage et le second a effectué une séance d’entraînement, avec une opposition sur la moitié du terrain. Hillal Soudani et Raïs Mbolhi étaient aux soins.

Déjà blessés avant le match de la Tunisie, les deux joueurs se soignent encore en vue de revenir face au Sénégal, même si les chances de les voir titularisés restent infimes à l'heure qu'il est.

Depuis la défaite face à la Tunisie qui a rendu très difficile la qualification au prochain tour, le staff technique national tente de remobiliser les joueurs en prévision du troisième et dernier match face au Sénégal.

Mathématiquement, il reste encore une chance pour que l'équipe nationale se qualifie au deuxième tour et George Leekens veut que ses joueurs la saisisse. En effet, le Belge a dit au groupe qu'il faudra "se battre jusqu'au bout" et ne pas renoncer dès à présent.

Il est vrai que la défaite, aussi surprenante qu'amère face à la Tunisie, a mis

K.-O. debout Slimani et ses coéquipiers, mais le staff technique et l'encadrement de l'EN veulent que l'équipe joue ses chances à fond face au Sénégal. Madjid Bougherra, du haut de son vécu et de son rôle de grand frère, joue un rôle prépondérant dans la politique de remobilisation du groupe en vue du match contre le Sénégal.

L'équipe nationale s'est entraînée une dernière fois hier sur la pelouse du stade de Franceville. En principe, George Leekens prévoit des changements en prévision du match contre le Sénégal. Il faudra ainsi s'attendre à ce que Abeid, Hanni et éventuellement Bounedjah débutent le match.

Amar Benrabah