COMMENTAIRE : Ne plus prêter le flanc

L’effet Trump a débordé jusqu’au Golfe arabique. L’Iran et l’Arabie saoudite, sentant le vent tourner se retrouvent devant l’alternative logique : se serrer les coudes face à «l’ogre américain». C’est dans une interview accordé à la presse russe que l’ancien ambassadeur iranien Seyed Hadi Afghahi s’est largement étalé sur les relations orageuses entre l’Iran et l’Arabie saoudite et sur les opportunités d’une coopération bilatérale plus soutenue, la région gagnerait grandement à connaitre une paix durable.

«Téhéran ne voit aucune raison pour que l’Iran et l’Arabie saoudite ne puissent coopérer à l’avenir, notamment pour ce qui est d’établir une stabilité régionale», a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, lors du Forum économique mondial de Davos. Dans un interview, l’ancien ambassadeur et politologue iranien Seyed Hadi Afghahi livre une analyse de l’atmosphère qui prévaut actuellement et pointe l’espoir d’une amélioration des relations bilatérales entre les deux pays. «Compte tenu des récents événements (les derniers succès de l’armée syrienne gouvernementale, la libération d’Alep, la critique de Donald Trump à l’égard de l’Arabie saoudite), certains pays du Conseil de coopération des États arabes du Golfe arabique (CCG) ont commencé à repenser de fond en comble leur position dans la région. Ainsi, le CCG est parvenu, entre autres, à la conclusion qu’il était indispensable de résoudre tous les problèmes actuels par la voie du dialogue et la consultation», a relevé l’ancien ambassadeur.

Le politologue pense qu’il «serait faux d’affirmer que les relations de bon voisinage entre les deux pays pourraient être rétablies du jour au lendemain, sans le concours d’autres acteurs régionaux tels que Oman et le Koweït, ainsi que certains acteurs internationaux comme la Russie et les pays européens impliqués dans le conflit actuel». «Pour y parvenir, il est indispensable de procéder par étapes et de renoncer à la rhétorique agressive et aux accusations mutuelles. Tout cela exige une certaine volonté politique», a-t-il souligné.

Il est vrai que la conjoncture présente une éclaircie assez ténue mais favorable à l’ouverture d’un dialogue sérieux et responsable, loin des considérations historiques ou religieuses qui ont envenimé les relations et surtout exposé toute la région aux quatre vents. La tâche n’est pas aisée mais la logique géopolitique tend vers une entente qui ne sera pas du goût des puissances occidentales dont la devise «diviser pour régner» n’est pas un vain mot.

Kamel M.