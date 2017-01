MDN : Deux terroristes arrêtés à Tizi Ouzou

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’ANP relevant du secteur opérationnel de Tizi-Ouzou/1re RM, en coordination avec les éléments de la Sûreté nationale a arrêté hier soir 18 janvier 2017, lors d’une opération de bouclage aux environs de la commune de Azazga, deux dangereux terroristes", a précisé la même source. Il s’agit des dénommés "L. Ismail" allias "Djelibib" et "A. El Ouanès" alias "Selmane", a ajouté la même source. L’opération a permis de récupérer un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un fusil semi-automatique de type Simonov, une quantité de munitions, une mine de confection artisanale et une paire de jumelles, a noté le communiqué du MDN.



Arrestation de 68 immigrants clandestins



Des détachements de l'ANP ont intercepté, le 19 janvier, à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6e Région militaire), 47 immigrants clandestins de différentes nationalités", précise la même source, soulignant que "des éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté 21 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen (2e RM), Ouargla (4e RM), Béchar et Adrar (3e RM)". Les détachements de l'ANP "ont saisi 4 véhicules tout-terrain, 4 motocyclistes, 4 détecteurs de métaux, 7 marteaux piqueurs et 3 groupes électrogènes, à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam", note le MDN. D'autre part, des Gardes-frontières "ont mis en échec, à Souk Ahras, Tébessa et El Tarf (5e Région militaire), des tentatives de contrebande d'une importante quantité de carburant s'élevant à 17.258 litres", indique la même source.