M. Sellal reçoit l’envoyé spécial du président de la République de Djibouti : Promotion des relations

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal a reçu le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens wakfs, Moumin Hassan Barreh, envoyé spécial du président djiboutien, Ismaïl Omar Guelleh, porteur d’un message au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, indique un communiqué des services du Premier ministre. Outre la remise du message du président de la République de Djibouti, la situation des relations bilatérales qui lient l’Algérie et Djibouti a été abordée afin de les «développer davantage pour qu’elles reflètent le niveau des relations politiques qui existent entre les deux pays», précise la même source. L’audience a également abordé la situation prévalant actuellement dans le monde arabe et en Afrique, ajoute le communiqué. L’entretien s’est déroulé en présence du ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra et du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa.