Libération des otages américains en Iran : Les États-Unis renouvellent leur gratitude à l’Algérie

L'ambassade américaine en Algérie organise une réception à l'occasion du 36e anniversaire des Accords d'Alger qui avaient permis la libération des diplomates américains détenus en otages en Iran pour renouveler «la gratitude du gouvernement et du peuple américains à l'Algérie», indique un communiqué de l'ambassade.

Les Etats-Unis «sont sincèrement reconnaissants à l'Algérie pour les efforts qui ont abouti à la libération de 52 diplomates américains détenus en otage en Iran», souligne la même source, précisant que l'ambassadeur américain à Alger, Joan A. Polaschik «organise une réception en l'honneur des diplomates algériens qui ont aidé à négocier l'accord».

En novembre 1979, l'ambassade américaine à Téhéran fut envahie par des manifestants, déclenchant ainsi la crise des otages à Téhéran. En 1980-1981, l'Algérie intervient en tant que médiateur dans la crise. L'ancien secrétaire d'Etat adjoint américain, Warren Christopher, avait alors fait la navette entre Alger et Washington et avait finalement négocié un accord en vertu duquel les otages ont été libérés en échange d'un dégel des biens iraniens et d'une levée de sanctions contre l'Iran. La signature des Accords d'Alger, le 19 janvier 1981, par M. Christopher et l'ancien ministre des Affaires étrangères, Mohammed Seddik Benyahia, avait conduit à la libération des otages et leur arrivée à Alger le 20 janvier 1981.