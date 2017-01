Dans la LUCARNE : Le favori, c’est sur le terrain

Cette CAN-2017 qui se déroule au Gabon, on ne la sentait pas bien au départ. D'ailleurs, son organisation devait nous revenir. Finalement, les membres de l'exécutif de la CAF ont choisi le Gabon avec tous les "couacs" que l'on découvre chaque jour que Dieu fait. On l'a déjà dit, la coupe d'Afrique des nations ne veut pas entendre parler de prétendants. Les « petits », du moins leurs gouvernements respectifs, ont mobilisé tous les moyens nécessaires (argent) pour que leurs équipes ne manquent de rien. On a eu l’occasion de voir la RD Congo battre le Maroc, après que "l'affaire des primes" avait été réglée. Il est clair que toutes les équipes participantes à la CAN doivent être au « top du top ». C'est à dire qu’elles doivent être préparées à tous les plans, surtout physique. À croire que ce n'était pas notre cas. On a rejoint Franceville avec, certainement, un manque au niveau de la préparation. Ghoulam n'avait-il pas annoncé que « le fait de jouer à 17h contre la Tunisie ne nous arrangeait pas ». C'est un aveu illustratif sur nos capés qui n'arrivent pas à s'adapter aux conditions climatiques du Gabon. Parmi toutes les équipes, après presque une semaine de compétition —surtout qu'on vient d'entamer la deuxième journée— les Verts sont les moins fringants. Face aux Tunisiens, qui étaient de loin à notre portée, tout est devenu clair. On n'a pas été capable de les battre, avec l'art et la manière. On peut même dire que l'effort lors de cette rencontre n'était nullement régulier, mais plutôt haché menu. Ce qui avait permis aux Tunisiens de remonter la pente dans le match. Là aussi, il y a lieu de mettre en exergue l'arbitrage "catastrophique" du Seychellois, Bertrand Camille. Il ne voyait que les "rouges". Il a sifflé toutes leurs simulations. C’était visible lors du penalty sifflé en faveur de Khazri. Par contre, il a fermé les yeux sur une faute flagrante d'Abdenour sur Slimani.

Il faut reconnaitre aussi que nos joueurs ont tendu volontairement le "bâton" pour se faire corriger. On ne devait pas perdre de vue les forces en présence. C'est impensable de faillir devant un ensemble moins fort que nous. Toujours est-il, lorsqu'on se permet de jouer d'une manière nonchalante, on ne peut que se faire battre en retour. Quand, on manque de culot, de punch et surtout de grinta, on sera toujours à court d'arguments face à l’adversaire. Et, en plus, quand le coach national laisse les uns et les autres lui dicter les noms des joueurs à prendre, on ne peut pas aller bien loin. Cela a été plus

qu’apparent devant les poulains de Kasperzcak. Dans le premier match contre le Zimbabwe, on a tout mis sur le dos de Belkhiter. On l'a alors remplacé par un autre qui ne s’est nullement avéré meilleur. D'ailleurs le but tunisien est venu de son côté. L'axe avec Mandi était un "boulevard". Seul le jeune Bensabaïni avait tiré son épingle du jeu en couvrant les fautes de tout le monde. Hanni et Bounedjah méritaient d’entrer au début du match. Ils étaient les potentiels titulaires. Néanmoins, on constate que ce n'est pas toujours facile, surtout après le geste de Brahim remplacé par Hanni. Ce que les observateurs ont constaté c'est qu'il n'y a pas d'entente au sein des joueurs. Des échos en provenance du vestiaire algérien ne laissent pas de place à l'optimisme : des accrochages entre joueurs et surtout ce geste de colère de Brahimi après son remplacement par Hanni. Des signes qui montrent que les relations sont loin d'être au beau fixe, que l’ambiance au sein de l’EN n’était pas celle que tout le monde avait souhaité.

C'est vraiment dommage pour cette équipe nationale qui avait les moyens de réussir un meilleur parcours, eu égard aux talents qu'elle recèle. C’est un véritable gâchis ! Ce qui fait mal au cœur surtout, c’est de jeter en pâture un tel groupe.

Hamid Gharbi