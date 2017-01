Les Verts ne gagnent plus

Pour sa deuxième sortie dans cette phase finale de la coupe d'Afrique des nation, la sélection nationale de football n'a pas fait mieux. L'équipe nationale à sérieusement hypothéqué ses chances de qualification pour le second tour de cet important rendez vous continental. Auteurs d'une partie, pour le moins moyenne face au Zimbabwe, les camarades de Slimani, encore muet dans cette CAN-2017, se sont inclinés dans le derby Maghrebin face à leurs homologues tunisiens (1-2). Désormais, les Verts, malgré les atouts offensifs dont il disposent, ne parviennent plus à gagner en compétition officielle. Lors des quatre dernières rencontres, les coéquipiers du ballon d'Or Africain, Ryadh Mahrez, ont concédé deux défaites contre deux matchs nuls. Face à des Aigles du Carthage beaucoup plus déterminés, les protégés de Leekens ont fait preuve d'impuissance. Multipliant les erreurs défensifs et incapables de rivaliser au milieu du terrain et de s'imposer dans les duels, les joueurs de l'EN, tout à fait méconnaissables, sont passés à coté de leur sujet. Visiblement, le technicien belge, qui pourtant connait bien l'adversaire du jour pour avoir été à sa tête lors de la dernière édition de la CAN, a été incapable de trouver les solutions nécessaires pour venir à bout de la Tunisie, notamment au niveau de la défense qui demeure le maillon faible de cette sélection. Par ailleurs, faute d'une relance et d'une reconversion rapides, mais aussi d'inspiration au niveau de l'animation, la stratégie offensive adoptée par le coach a montré ses limites, en dépit de la qualité des attaquants dont dispose l'Algérie. Face à un adversaire mieux organisé sur le terrain, qui jouait dos au mur, la sélection nationale manquait d'une bonne coordination dans la construction des phases offensives et d'un véritable leader sur le terrain. L'absence de joueurs d'expérience, à l'image de Feghouli ou encore Medjani, s'est fait ressentir, notamment pour remobiliser la troupe dans les moments forts de la rencontre. Les blessures de M'bolhi, Soudani ou encore Taider, qui à déclaré forfait pour la compétition la veille du déplacement au Gabon, n'ont pas non arrangé les choses. Pour la dernière rencontre du groupe, l'EN croisera le fer avec la sélection sénégalaise, déjà qualifiée et assurée de terminer en tête. Les protégés de Leekens, qui n'ont pas tout à fait leur destin entre les mains, seront contrains à l'exploit, en attendant le résultat de l'autre confrontation du groupe. La qualification pourrait éventuellement se jouer au goal-average. Il ne faut cependant pas trop rêver, l'Algérie est l'équipe qui a le moins de chances de se qualifier parmi les trois. Cette génération, dont on dit le plus grand bien, risque ainsi de passer une nouvelle fois à coté de son objectif, à savoir une consécration pour confirmer sa suprématie à l'échelle nationale.

Rédha M.

Déclarations :

Sofiane Hanni, attaquant/Algérie :

«C’est une défaite difficile à digérer. Les joueurs voulaient réagir. On doit se remettre en question. Maintenant, nous devons tourner la page et penser au prochain match face au Sénégal qui sera difficile.»



Yacine Brahimi, milieu de terrain/Algérie :

«Nous n’avons pas fait le match qu’il fallait. Nous sommes passés à côté. En première mi-temps, nous avons pêché par un manque d’efficacité devant les buts.

Il ne faut pas incomber cette défaite uniquement au secteur défensif, il y a eu plusieurs choses qui n’ont pas marché lors de cette rencontre. Maintenant, la qualification sera difficile à arracher. Nous allons aborder le match du Sénégal avec l’intention de l’emporter et pourquoi pas espérer.»