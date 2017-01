Algérie 1 - Tunisie 2 : Des erreurs de débutants

Franceville - 19 janvier - Gabon

Pelouse: Excellente

Temps : Couvert et humide

Public : moyen

Arbitrage: Bernard Camille (Seychelles), Abel Baba (Nigeria) et Mohamed Abdellah Ibrahim (Soudan). Buts - Algérie: Hanni (90'+1)

Tunisie: Mandi (50' csc), Sliti (66', sp) Avertissements - Algérie: Guedioura (14'), Meftah (29'), Ghoulem (65')

Tunisie: Maaloul (45'+1)

Composition des deux équipes :

Algérie : Asselah (GB) Meftah, Ghoulam, Mandi (cap.), Bensebaïni - Bentaleb, Guedioura (Abeid 90+3), Brahimi (Hanni 74'), Ghezzal (Bounedjah 69'), Mahrez, Slimani.

Sélectionneur : Georges Leekens

Tunisie : Mathlouthi (Jeridi 87'), Naggez, Ben Youssef, Abdennour, Maaloul, Sassi, Khazri (Yakoubi 73'), Sliti, Ben Amor, Msakni, Akaichi (Khmissi 81').

Sélectionneur : Henry Kasperczak.

De l’avis de beaucoup d’observateurs, il s'agissait d'un véritable match couperet : celui qui perd a déjà raté sa CAN. Par conséquent, le mot d'ordre est de ne pas passer à côté de cette sortie. Finalement, ils ont perdu par deux « grossières erreurs» face à un ensemble plus que prenable. Il faut bien dire qu’on était en dessous des exigences de la CAN. On a rien fait pour mériter de passer, avec une défense « gruyère », un milieu absent et une attaque qui n’a pas de suite dans ses idées. Pourtant, notre début a été assez bon. Les nôtres n'ont pas attendu le fameux « round d'observation» pour commencer à s'exprimer. Il faut dire que les meilleures actions sont algériennes. Sur un corner de Mahrez, Bensebaïni de la tête, oblige Mathlouti à repousser miraculeusement des pieds. Les Algériens ont eu plusieurs bonnes actions, mais le gardien était toujours là pour annihiler. Puis au fur et à mesure que les minutes s’égrenaient, les Tunisiens reviennent dans le match et ont ainsi l'occasion d'acculer leurs vis-à-vis devant les facilités offertes. Il y avait un coup franc assez dangereux, mais Asselah n'avait pas tremblé. Les Algériens jouent bien même s'ils ne sont pas assez rapides ; une lenteur qui nous étonne. Ce qui ne leur avait pas permis de prendre à défaut cette défense tunisienne assez prenable pourtant, même si El Mathlouti était, à chaque fois, à la parade. Ce dernier a vraiment rassuré ses camarades. Les Tunisiens ont eu une légère domination s'expliquant par quelques "largesses" offertes par les nôtres en milieu de terrain. Il y avait à l'ultime minute de la première période un coup franc excentré pour les Verts, mais il sera dilapidé ; un corner aussi pour l'Algérie, mais l'arbitre seychellois ne laissera pas les nôtres l'exécuter. Il sifflera la fin du premier half alors que les deux minutes du temps additionnel n'étaient pas encore écoulées.

Cela nous avait laissé

penser que Camille a un faible pour les Tunisiens en sifflant tous leurs coups francs au moindre contact. Les Verts, faut-il le répéter, méritaient mieux, même s’ils n’ont pas été constants dans l’effort, ni dans la performance. En seconde mi-temps, les Tunisiens reviennent réussissent à inscrire le but par Meskani sur une balle contrée par Mandi.

Il trompe Asselah qui n’a rien pu faire (49’). Le défenseur de Bétis (Espagne) n’était visiblement pas dans le coup, à chaque fois en retard. Ce qui n’est pas normal pour un capitaine de jeu. Manquant de « jus », et peut-être de motivation, les Verts laissent trop d’espaces aux Tunisiens qui ne se font pas prier et se montrent très dangereux aux avant-postes. Les camarades de Guedioura n’arriveront pas emballer le match. Et ce qui devait arriver arriva, puisque sur une erreur de la tête de Ghoulam, Khazri part comme une « flèche » avant de tomber. C’est le penalty que Camille n’hésitera pas à accorder. Sliti le transformera en coin (65’). Malgré leur retard de deux buts, les poulains de Leekens restent toujours hors du coup. Il n y eu aucune réaction alors qu’ils étaient menés à la marque. Entrée de Hanni à la place de Brahimi. Ce dernier n’a pas apprécié sa sortie et n’a pas manqué de shooter au passage la glacière. Un état d’esprit qui trahit parfaitement bien l’état général du groupe, un vestiaire en effervescence, pour ne pas dire au bord de l’explosion. Les Algériens n’arrivent pas à se montrer à la hauteur des espérances de leurs supporters et surtout du pays. Ils n’ont pas su créer les occasions qui pouvaient leur permettre de revenir dans le match. Toutefois, sur un centre de Guedioura, Hanni, puissant, réduira joliment le score (90’+1’). En dépit d’une fin assez haletante, les nôtres n’arriveront pas à revenir et égaliser. Il faut admettre que la faute monumentale de Ghoulam nous a valu la défaite. C’est inexcusable venant d’un joueur évoluant dans la série A italienne. On ne méritait vraiment pas une telle fin. Cependant, les actes de cette sélection nationale étaient loin du niveau exigé par une telle compétition. La CAN est, avec le temps, devenue une compétition convoitée, à prendre très au sérieux. Elle n’est pas à la portée du premier venu.

H. G.