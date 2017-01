Réunion des pays voisins de la Libye : M. Messahel au Caire

Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, prend part aujourd’hui au Caire aux travaux de la 10e session des pays voisins de la Libye, a indiqué un communiqué du ministère.

La réunion qui fait suite à celles d'Alger, de Tunis et du Niger, sera consacrée à l'« examen des derniers développements de la situation en Libye et à l'échange de vues sur tous les formes de soutien que pourraient apporter les pays du voisinage aux efforts visant à encourager les parties libyennes à parvenir à un accord susceptible de faire sortir ce pays frère et voisin de la crise », a précisé la même source. Il s'agira également de « soutenir les efforts en faveur du parachèvement du processus onusien pour le règlement de la crise dans la cadre de l'accord politique signé le 17 décembre 2015 », a indiqué le communiqué. Prendront part à cette réunion, les ministres des Affaires étrangères de Libye, de Tunisie, d'Egypte, du Soudan, du Tchad, et du Niger en présence du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Martin Kobler, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, l'envoyé spécial de l'Union africaine en Libye, Jakaya Kikwete et des représentants d'organisations internationales. M. Messahel aura, en marge de cette session, des entretiens avec les présidents des délégations participantes et d'autres responsables sur les questions d'intérêt commun.