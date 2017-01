FLN : Choix des candidats en toute transparence

Le secrétaire général du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbas, a assuré, à Blida, que son parti va s’atteler à choisir ses candidats aux prochaines législatives, en toute «transparence et impartialité», «loin de tout favoritisme». «Le FLN choisira ses candidats en toute transparence et impartialité, loin de tout favoritisme ou subornation», a soutenu M. Ould Abbas, dans une déclaration, en marge de l’installation de la commission de wilaya préparatoire des prochaines législatives. Il a assuré en outre que le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui est «le président du parti», a-t-il dit, «suit de très près la situation et a instruit de l’impératif de faire prévaloir l’esprit de responsabilité dans le choix de candidats qualifiés, de toutes les catégories de la société», a-t-il ajouté. «Le FLN n’est pas contre l’argent propre, mais contre l’argent corrompu et contre tous ceux qui tenteront d’acheter les consciences et les postes», a-t-il souligné, affirmant l’ouverture des candidatures à tous (jeunes, femmes, moudjahidine, fellahs, travailleurs... ), «pour peu que chacun réponde aux critères légaux en la matière», a-t-il observé. Le SG du FLN a, par ailleurs, fait état de la «bonne santé actuelle du FLN», ajoutant que la «maison FLN a été nettoyée et organisée, à travers l’unification des rangs», en dépit de l’existence de «certains problèmes ordinaires, que nous œuvrerons à régler ensemble», a-t-il signalé. Il a, en outre, souligné la «communion entre les générations des moudjahidine et des jeunes», caractérisant le FLN, citant pour preuve, le grand nombre d’adhérents à ce parti, de toutes les catégories de la société. Dans le même sillage, M. Ould Abbas a signalé l’installation, depuis lundi dernier, de 2 commissions de wilaya préparatoires des prochaines législatives, sachant que l’opération se poursuivra jusqu’au 30 janvier, avant la confirmation définitive des candidatures entre les 7 et 27 février prochain. «Les candidats de ce parti sont en lice pour 61 sièges à l’Assemblée populaire nationale (APN), dont 13 relevant de la wilaya de Blida», a-t-il fait savoir. La commission de wilaya préparatoire des élections législatives est composée des membres du Comité central, des deux chambres du Parlement, des bureaux des commissions transitoires et des présidents des assemblées de wilaya. M. Ould Abbas, qui était accompagné de membres du Comité central, de députés et de cadres du parti, a procédé, à l’occasion, à l’inauguration du siège de la mouhafada de Boufarik, baptisée du nom du chahid Ahmed Ben Tameur.