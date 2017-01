Oran : Création d’une association des investisseurs et entrepreneurs

L’expérience du CIEM ( Club des investisseurs et des entrepreneurs de la Mitidja) dans la wilaya de Blida, vient d’être reproduite à Oran. En effet, le milieu des affaires dans la capitale de l’ouest vient de se doter d’une nouvelle association sous forme d’un club qui regroupe sous sa bannière, des industriels et investisseurs représentant l’ensemble des secteurs, affirme son président M. Mouffek Mohamed Amine, qui occupé aussi le poste de vice président du conseil national de la fiscalité. Ce dernier a tenu à préciser, dans une déclaration à notre journal , que cette nouvelle instance n’a aucun caractère patronal par conséquent, non syndicale « Le but de notre club est de rassembler tous les opérateurs économiques dans les différents secteurs d’activités, accompagner la création de nouvelles petites et moyennes entreprises et aider au développement de celles qui existent déjà, encourager la productivité et la production locale, la création de l’emploi et la sous-traitance » a souligné le même responsable. Il a ajouté que ladite association qui a obtenu officiellement son agrément en septembre dernier, va seconder la chambre de commerce et de l’industrie à l’échelle régionale et compte parmi ses membres fondateurs, de nombreux éléments actifs au sein du FCE. L’assemblée générale a désigné les membres du bureau du Club des Entrepreneurs et des Investisseurs (CEI) de la wilaya d’Oran. Il s’agit de M. Mouffek, Mohamed Amine président, M.karim Chérif 1er vice-président, M. Boumèdiene Sid Ahmed 2éme vice président et enfin M. Aribi, Nasreddine 3éme vice-président.Concernant le programme d’action du CEI, notre interlocuteurs dira « Nous allons, prochainement, commencer à installer les différentes commissions dans chaque secteur. A la charge de celles-ci d’élaborer leur propre programme. Nous allons procéder à la signature de conventions de collaboration avec des universités pour bénéficier de l’apport des laboratoires de recherches, également avec la direction de l’emploi »

Amel Saher