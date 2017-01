Gestion immobilière : Les promoteurs plaident pour une révision de la loi

L'Organisation nationale des promoteurs immobiliers (ONPI), a élu, jeudi dernier, Maâmar Boumedal, nouveau président en remplacement de M'hamed Sahraoui dont l'agrément de promoteur a été retiré suite à l'effondrement d'un immeuble qu'il avait construit à El Achour. C’est à l’issue des travaux d’un congrès extraordinaire organisé sous le thème «La gestion immobilière en Algérie, que faire ?», qui a vu la participation de plus de 200 participants que le nouveau président a été élu par les membres de l’organisation. A la même occasion, la secrétaire générale de l’ONPI, Mme Houria Bouhired a appelé à la mise en place d'une commission ad-hoc, Etat-ONPI chargée de revoir les textes relatifs à la gestion immobilière et à la copropriété en vue d'assurer une meilleure prise en charge du patrimoine immobilier.

Mme Bouhired, a notamment appelé à la révision de la loi 01/04 portant sur la gestion immobilière, et à une concertation avec les pouvoirs publics dans le cadre d'une commission de réflexion pour trouver des solutions communes aux problèmes auxquels font face les promoteurs.

Par ailleurs, l'ONPI, qui compte 1.600 adhérents parmi près de 6.000 promoteurs (27%), a proposé d'actualiser les indices des prix des matériaux de construction, d'ajuster ceux de réalisation du logement et de concilier les prix de réalisation avec ceux de la vente.

Mme Bouhired a relevé dans ce sens que le prix du logement social n'avait pas varié depuis 2009 alors qu'entre temps, le Salaire minimum garanti (Snmg) est passé de 12.000 DA à 18.000 DA et les coûts des matériaux de construction ont presque doublé. "La question n'est pas de supprimer les mesures sociales ou de les réduire, mais de concilier les intentions généreuses avec les obligations de résultats", a-t-elle jugé.

Par ailleurs, elle a estimé que l'obligation des promoteurs immobiliers d'assurer la gestion des logements durant deux ( ans après leur réception par les propriétaires devrait concerner tous les bâtis afin de protéger le patrimoine immobilier du pays, en insistant sur le rôle des administrateurs immobiliers. Selon elle, les mesures d'abattement fiscal sont, en réalité, "fictives " car si le promoteur bénéficie d'un abattement de 80% du prix du foncier avec obligation de vendre ses logements à un prix fixé par l'Etat, les prix des matériaux de construction ont, cependant, flambé sans que les prix de cession des logements sociaux participatifs (LSP) soient actualisés. Le promoteur, a-t-elle poursuivi, qui est autorisé à vendre une partie des surfaces commerciales au prix du marché est soumis, en plus, à une taxe foncière qui annule, selon elle, le gain attendu de l'abattement.

L'ONPI a aussi suggéré l'instauration une assurance-entretien du bâti et la formation des jeunes dans les métiers liés à l'immobilier (maçonnerie, peinture, charpenterie, jardinage…).



L’urgence d’une meilleure organisation



Pour sa part, le président par intérim de l'ONPI, Fouad Sidi Atallah, a fait valoir que la gestion immobilière ne pouvait être assurée que par des professionnels qualifiés et une main-d’œuvre spécialisée et non pas par les promoteurs immobiliers qui sont des réalisateurs de projets. Pour lui, il faut trouver des moyens efficaces pour définir les responsabilités des copropriétaires.

L’ONPI, qui a déjà tenu une réunion de ses instances exécutives en décembre dernier, a tracé un certain nombre de priorités. «L’urgence d’une meilleure organisation se fait sentir afin de faire face aux innombrables difficultés que rencontre la profession», souligne le syndicat. «Notre souci doit être d’assurer une meilleure visibilité de l’ONPI, à tous les niveaux, car il faut bien prendre conscience que les promoteurs sont appelés à jouer un rôle déterminant dans la construction du pays et dans son paysage économique», avait annoncé l’ancien président de l’association en décembre dernier.

Cette nécessité est d’autant plus impérieuse que «ce secteur draine des montants financiers très importants», poursuit-il. Avant d’ajouter que le syndicat «est aussi une force de proposition non négligeable qui pourra apporter son concours quant à la politique du logement au moment où l’Etat ne pourra plus économiquement financer comme par le passé les programmes de construction ambitieux ».

Il a estimé que l’ONPI doit être présente médiatiquement et devrait répondre « à toutes les nécessités du secteur», comme elle doit entretenir des relations avec les différentes tutelles et envisager une commission mixte (ONPI-ministère de l’Habitat-wali) pour synthétiser des objectifs de nature à lever les entraves de la profession et traiter tous les problèmes en suspens « pour développer une vision d’avenir».

L’organisation nourrit l’espoir de concrétiser une activité intense en 2017 qui atteindra «sa vitesse de croisière» en souhaitant démarrer l’année sur de nouvelles bases avec le ministère de l’Habitat pour une mise à plat de tous les problèmes. «Une commission restreinte doit être dégagée» en conclusion du conseil national de décembre «pour une rencontre avec le ministre de l’Habitat et son staff pour un dialogue fructueux et sans passion», a suggéré le syndicat.

Une journée nationale de la promotion immobilière organisée par l’ONPI, sous le haut patronage du Président de la République, est d’ores et déjà prévue «pour donner un souffle nouveau au secteur et ouvrir plus grandes les perspectives».

Salima Ettouahria