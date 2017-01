M. Bouchouareb : Les conditions de l’appel d’offres adoptées

Un décret fixant les conditions d’appel d’offres national et international pour la production et la distribution de 4.000 mégawatts d’électricité à base d’énergie solaire a été adopté par un conseil du gouvernement, a annoncé jeudi à Alger, le ministre de l’Industrie et des mines, Abdesselam Bouchouareb.

«Le conseil du gouvernement a adopté mercredi dernier, un décret relatif aux conditions liées à l’appel d’offres qui sera lancé pour la réalisation de centrales solaires d’une capacité globale de 4.000 MW», a-t-il avancé en marge de la cérémonie de signature de conventions de partenariat entre Sonatrach et deux groupes industriels publics. Pour rappel, le ministre de l’Energie, Noureddine Boutarfa, avait indiqué, lors du Salon des énergies renouvelables tenu en octobre dernier à Oran, qu’un appel d’offres à investisseurs serait lancé prochainement pour la réalisation d’installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables dont le solaire, qui sera conditionné par la réalisation d’investissements dans le domaine industriel.» Pour diverses considérations tels que la baisse des coûts des équipements sur le marché international et le recours grandissant, à travers le monde, aux appels d’offres pour mettre en compétition les investisseurs et réduire le kwh produit à partir des énergies renouvelables, l’Algérie va recourir à ce mécanisme afin de protéger le consommateur en lui offrant une énergie propre et durable à un prix du KWh le plus bas possible», avait-il assuré. L’appel d’offres s’inscrit dans le cadre de l’application du Programme national de développement des énergies renouvelables, à travers lequel le gouvernement aspire à atteindre un niveau de production de 22.000 mégawatts d’énergie électrique renouvelable à l’horizon 2030, soit un taux de 37% de la production nationale globale d’électricité. Par ailleurs, lors de la cérémonie de signature des deux conventions entre Sonatrach et les deux groupes publics industriels, M. Bouchouareb a annoncé que quatre grands projets de transformation de phosphate seraient signés en mars prochain, portant la capacité de transformation de cette matière de 2 millions de tonnes actuellement à 15 millions de tonnes en 2019. De son côté, M. Boutarfa a salué la «synergie» entre les deux ministères de l’Energie et de l’Industrie, assurant que les conventions signées avec les deux groupe industriels publics allaient être à la hauteur des aspirations. Interrogé par la presse sur les propos rapportés mardi par le directeur général de l’opérateur français GRTgaz selon lequel l’approvisionnement en gaz depuis l’Algérie connaissait des problèmes, le ministre a estimé inopportun de «s’inquiéter à la place de cet opérateur». «Nous, à notre niveau, nous n’avons aucun problème... maintenant pourquoi voulez vous qu’on s’inquiète à la place des Français?», a-t-il répondu aux journalistes. A une autre question pour savoir si l’accord de l’Opep sur la réduction de la production était rigoureusement respecté, il a assuré que «tous les pays Opep et hors Opep sont en train de respecter la baisse de la production». Pour l’Algérie, a-t-il poursuivi, elle a même «réduit plus que son quota de baisse, soit plus de 50.000 barils/jour», tout en avançant qu’il s’attend à une stabilité des prix de pétrole durant les six mois prochains et à une hausse progressive dans les mois suivant cette période.