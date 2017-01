Anniversaire de la révolution palestinienne : Poursuite de la lutte et unification des rangs

La commémoration du 52e anniversaire du déclenchement de la Révolution palestinienne a été une occasion pour mettre l'accent sur l'importance de la poursuite de la lutte jusqu'à concrétisation des objectifs nationaux en recourant à toutes les options possibles pour mettre un terme à la politique d'occupation israélienne.

Lors d'une cérémonie au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria (Alger) à l'occasion de la commémoration du 52e anniversaire de la Révolution palestinienne (1 janvier 1965), organisée à l'initiative du Mouvement pour la Libération nationale palestinienne (Fatah-Algérie), le secrétaire du mouvement, Abdellatif Badir, a précisé que cette commémoration vient confirmer l'importance de la poursuite de la lutte jusqu'à "concrétisation des aspirations et des objectifs nationaux palestiniens". "Le mouvement est déterminé à recourir à toutes les options possibles pour en finir avec la politique d'occupation israélienne en vue de renforcer notre position, mettre un terme à la colonisation et conférer la qualité de membre à part entière à l'Etat de Palestine ". Le responsable a exprimé le souhait que l'année 2017 soit celle de la fin de l'occupation israélienne et la proclamation de l'Etat de Palestine avec pour capitale El Qods. Pour sa part, le représentant des factions de l'Organisation de la Libération de la Palestine (OLP), Mohamed Salah, a estimé que la commémoration du déclenchement de la révolution palestinienne est une "étape importance" dans le processus révolutionnaire, appelant à l'unification des rangs palestiniens. L'ambassadeur de l'Etat de Palestine, à Alger, Louai Aïssa, a évoqué dans son intervention la scission et ses répercussions sur la cause palestinienne, plaidant pour le resserrement des rangs des Palestiniens, la mobilisation autour d'un seul objectif et l'organisation d'élections dans les plus brefs délais en restant attaché aux acquis de l'OLP. M. Louai a rappelé les objectifs politiques et les acquis internationaux réalisés à la faveur de la révolution palestinienne durant un demi siècle, notamment le repositionnement de l'Etat palestinien sur la carte mondiale et l'internationalisation de la cause palestinienne. Le diplomate a mis en exergue la solidarité du peuple et du gouvernement algériens avec la cause palestinienne, soulignant que l'Algérie demeurera une référence pour la lutte du peuple palestinien.

Le secrétaire général de l'Organisation nationale des Moudjahidine, M. Saïd Abadou, a affirmé dans son intervention que le peuple et le gouvernement algériens partageaient avec les palestiniens cet événement qui rappelle à leur esprit la guerre de libération nationale, soulignant que la commémoration de la révolution palestinienne est aujourd'hui célébrée dans un contexte difficile marqué par des développements graves. La révolution palestinienne se veut le parcours de toutes les générations palestiniennes qui ont fait preuve de résistance et d'attachement à leurs droits légitimes, a-t-il dit, citant le leader de cette révolution le défunt Yasser Arafat, qui a redonné "l'espoir au peuple palestinien et qui a su concilier entre la résistance populaire et le combat politique". M. Abadou a rappelé à l'occasion les efforts de l'Etat algérien qui a affirmé à maintes reprises par le biais du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, que la paix au Proche Orient ne peut intervenir sans l'instauration de l'Etat de Palestine avec El Qods comme Capitale. Les représentants de l'Association des Oulémas musulmans algériens et de l'Union nationale des Agriculteurs Algériens, qui ont pris part à cette commémoration, ont appelé les Palestiniens à resserrer les rangs pour mettre fin à cette occupation injuste. Des représentants de partis politiques algériens comme le parti des travailleurs (PT) et le parti du renouveau algérien (PRA), qui ont assisté à cette rencontre, ont appelé les partis politiques palestiniens à s'unir, tout en affirmant que le peuple palestinien a fait preuve au fil des années de son attachement à sa cause avec le peu de moyens dont il dispose. Par ailleurs, l'ambassadeur Vénézuélien a réitéré dans son allocution le soutien indéfectible de son pays à la cause palestinienne.