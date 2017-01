conventions entre Sonatrach et deux groupes industriels publics : Développer la sous-traitance

Le groupe Sonatrach a signé jeudi à Alger avec les groupes industriels publics Elec El Djazair et Algerian Group of Mechanics (AGM) deux conventions cadres pour la réalisation de prestations de fournitures, de travaux et de services pour cette compagnie pétrolière et de ses filiales.

Les conventions ont été signées entre le directeur central des marchés et logistique de Sonatrach, Ferhat Ounoughi, et le directeur général par intérim du groupe Elec El Djazair, Daouadji Djilali Kenane, pour le premier document, et avec le P-dg d’AGM, Bachir Dehimi, pour la seconde convention, en présence des ministres, respectivement, de l’Energie, Noureddine Boutarfa, et de l’Industrie et des mines, Abdeslam Bouchouareb, et du PDG de Sonatrach, Amine Mazouzi.

D’une durée de cinq ans chacune, les deux conventions concernent globalement 44 entreprises publiques économiques (EPE) relevant de ces deux groupes industriels publics. Pour Elec El Djazair, ce sont 21 EPE (activant dans la câblerie, électricité, électronique, télécoms, électrochimie...) qui seront chargées de réaliser au profit des structures de Sonatrach des marchés d’équipements, matériels, pièces de rechange, outillage, travaux mécaniques et rénovation. Quant au groupe AGM, les 23 EPE qui en relèvent et spécialisées dans la mécanique industrielle auront pour mission de réaliser pour le compte de Sonatrach et de ses filiales des marchés d’équipements, pièces de rechange et des services associés. En outre, des prix préférentiels seront accordés par les 44 EPE à Sonatrach et à ses filiales, tandis qu’une coopération technique sera également développée avec ces entreprises pour répondre aux besoins de la Sonatrach en phase avec l’évolution technologique, ont souligné les parties signataires.

Les deux conventions cadres seront mises en ouvre à travers des contrats d’application, de contrats programmes ou de contrats à commandes. Entrant dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, visant la promotion de l’outil national de production, ces conventions devraient participer à la promotion de la production algérienne, l’encouragement des PME-PMI locales, la réduction des importations et la réduction des transferts de devises, a-t-on expliqué lors de la cérémonie de signature. Afin de suivre et d’évaluer leur mise en œuvre et d’explorer de nouveaux projets de coopération à long terme, un comité paritaire constitué de représentants de chaque partie sera mis en place pour chaque convention cadre.