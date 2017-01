Regard : Hyperconnexion

On ne voit plus les enfants jouer, hilares, jubilants comme jadis, à saute-mouton ou aux cow-boys dans les rues ni aux billes dans le caniveau. Désintérêt ? Disparition programmée ? Ni l’un ni l’autre. Abreuvés de faits divers, effrayants les uns que les autres, relayés par des réseaux sociaux où, faute de lignes rouges, l’on s’amuse à jouer des sentiments d’autrui, et d’une espèce de peur inconsciente qui s’insinue, les parents se montrent moins permissifs à l’égard de leur progéniture. Un changement qui charrie avec lui une multitude de bouleversements, psychologiques notamment, non sans conséquences. Ne savant à quel saint se vouer, ces enfants, pourtant dans le grand besoin de balades, de breaks pour leur épanouissement et construction, se trouvent scotchés devant leur ordinateur, Smartphone ou tablette, et se passionnent pour les jeux vidéos en ligne, pourtant décriés pour la violence qui les caractérise. Les papas, nostalgiques à leur tendre enfance durant laquelle ils ont «goutté» à différents jeux, croient trop bien faire en changeant d’attitude. Pourtant, un mauvais accord aurait été préférable à un bon procès. Cette hyperconnexion, débutant souvent après les heures de classe suffisamment intenses, risque de pousser jusqu’à ses limites un cerveau en plein construction. Aujourd’hui, on parle des enfants mutants et d’homo numericus ? C’est du pareil au kif. Car au-delà des avis et thèses qui s’empilent et ne cessent de se contredire entre technophiles et technophobes, l’écran est générateur de pratiques adductives. L’une après l’autre. Toutes porteuses de danger. À ce niveau, les pères, incapables, ne peuvent qu’observer les dégâts, résultant de leur comportement autoritaire. «Le petit d'homme n'est pas simplement un petit homme.» Auteur de cette phrase à la fois célèbre et à valeur universelle, Jean- Jacques Rousseau prend conscience d'une réalité psychologique propre à l'enfant. Ne pouvant éventuellement saisir la pertinence de la pensée «rousséenne», les papas doivent se rendre compte que tout abus est mauvais. La surveillance, la menace et la punition sont contre-productives, car elles suscitent méfiance, soumission, fuite ou rébellion.

Fouad Irnatene