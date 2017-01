Sétif : 5.487 infractions au code de la route en décembre dernier

C’est un mois de décembre 2016 marqué par une nette diminution des accidents de la route et du nombre de blessés par rapport à la situation durant la même période de l’année 2015 qui aura été relevé au titre du bilan mensuel dressé par les services de police relevant de la sûreté de la wilaya de Sétif.

Une activité mensuelle qui n’est pas sans mettre en exergue les efforts déployés par les éléments de la sécurité publique, leur déploiement efficace sur le terrain, les équipements modernes mis en œuvre, de même que l’expérience dont ils font usage dans la prise en charge d’un tel volet marqué tout de même par 50 accidents corporels relevés en zones urbaines.

Une situation qui n’a pas été sans se traduire, comme le stipule le communiqué de la cellule de communication et des relations extérieures de la sûreté de la wilaya de Sétif par 56 blesses et 2 morts, soit moins de 15 accidents et 9 blessés par rapport à la même période de l’année 2015, plaçant une fois encore le facteur humain à l’origine de ces accidents avec un taux de 94%, l’état des véhicules avec 4% et le facteur environnemental dans une proportion de 2%.

Un constat qui reste encore à consolider, notamment par une plus grande prise de conscience par les conducteurs eux-mêmes, souvent défiant bien des règles du code de la route pour buter contre des situations dramatiques, n’en est pas moins sans traduire dans sa véritable dimension la vigilance constante des services de police à travers les différents dispositifs qui sont mis en place partout aux niveau des principaux carrefours, les axes routiers et tous les points névralgiques à l’effet de juguler un tel phénomène qui frappe hélas fort dans les différentes régions du pays.

Autant de moyens déployés durant le mois de décembre 2016 et qui ont permis aux services de police de relever 5.487 infractions au code de la route, 1.123 cas de stationnement abusif embarrassant la circulation, 322 cas d’excès de vitesse constatés par radar, 313 cas de défaut de port de ceinture de sécurité, 202 cas d’utilisation abusive du téléphoné portable, ainsi que 105 cas de défaut de signalisation, lors de changement de direction, et 23 cas de défaut de port de casque pour les conducteurs de mobylettes, pour ne citer que ces exemples. Le seul mois de décembre 2016, à l’issue duquel ces services de la sécurité publique ont procédé au retrait de 1.196 permis de conduire, celui de 202 autres de conducteurs de motocyclettes ainsi que la mise en fourrière de 162 véhicules et 29 motocyclettes, cela en dépit des vastes actions de sensibilisation et de prévention qui sont menées à tous les niveaux, au titre du respect du code de la route, de la prudence et de la vigilance qui s’imposent pour les conducteurs de véhicules.

F. Zoghbi