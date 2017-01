Bordj Bou-Arréridj : Plus de 640.000 jours de congé de maladie enregistrés en 2016

Les services de l’agence locale de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj ont enregistré un total de 647.187 jours de congé de maladie, l’équivalant de 1.800 ans, et ce au cours de l’année 2016, a-t-on appris lundi du directeur de cette structure.

Au cours d’une conférence de presse organisée au siège de cette agence, M. Mustapha Elallem a expliqué qu’environ 30% de ces arrêts de travail sont injustifiés, soit des congés de «complaisance». «Ce qui met en danger les capacités financières de la caisse», a ajouté le même responsable qui a estimé le montant des remboursements à un peu plus de 915 millions de dinar. «Ce montant qui avoisine les 1.000 milliards de centimes a été réparti entre les 21.796 congés de maladie, les 991 indemnités d’incapacité, les 2.368 congés de maternité et les 85.216 jours d’accidents du travail», ajoute-t-il.

M. Mustapha Elallem a mis en exergue ce phénomène de congé de maladie tendancieux qui «épuise les ressources financières de la caisse», dans une conjoncture économique difficile pour la CNAS, notamment avec l’augmentation des valeurs des paiements de la caisse nationale des retraites, a-t-il précisé, tout en affirmant que ce facteur des congés de complaisance «menace la stabilité financière de la caisse».

Par ailleurs, l’année 2016 a été consacrée au recouvrement des dettes, a-t-on signalé, notant que 95% des chefs d’entreprise ont procédé à la régularisation de leur situation financière, ainsi qu'à la déclaration de leurs employés, grâce aux mesures incitatives appliquées.

Pour rappel, la CNAS de Bordj Bou- Arréridj a organisé plusieurs compagnes de sensibilisation et des journées d’étude, pour atténuer les conséquences des congés de maladie de «complaisance». Ces campagnes qui ont touché un large public, ainsi que les médecins, les pharmaciens et le personnel de la caisse ont permis d’attirer l’attention de tous sur le danger de la situation.

