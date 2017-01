Alger : Incendie à la cité U de jeunes filles de Ben Aknoun

Un violent incendie s'est déclaré, jeudi aux environs de 17h46, à la résidence universitaire des jeunes filles Djilali-Liabès, commune de Ben Aknoun, dans un chalet à deux niveaux, sans causer de pertes en vie humaine, a-t-on appris auprès du chargé de la communication de la Protection civile, le lieutenant Khaled Ben Khalfallah.

Les services de la Protection civile se sont dépêchés sur les lieux et ont maîtrisé le feu en mobilisant 5 camions anti-incendie et 2 ambulances, relève la même source.

De leur côté, les résidentes qui ont vécu ce drame ont reçu une prise en charge psychologique assurée par les services de la Protection civile.

Questionné sur les causes de l’incendie, le lieutenant Khaled Ben Khalfallah a répondu qu’«elles ne sont pas encore connues», tout en précisant que les services de sécurité se sont déplacés sur le lieu de l'incendie pour déterminer les motifs et les facteurs de ce sinistre. Il y a lieu de rappeler que la cité universitaire des jeunes filles Djilali-Liabès réunit un nombre important de jeunes étudiantes venues de l’intérieur du pays pour poursuivre leurs études supérieures dans différentes filières. Rappelons, enfin, qu’à la veille de ce sinistre, un hangar de plus de 1.000 m² a été ravagé par un incendie qui s'est déclaré, mercredi dernier à 7h40, au niveau d'un dépôt d'appareils électroniques, au palais des Expositions des Pins-Maritimes.

S. O.