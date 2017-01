Sétif : Prise en charge des SDF

Avec l’installation de l’hiver qui fait sentir sa rigueur, les autorités locales de la wilaya de Sétif ont lancé la campagne de prise en charge des SDF. Il s’agit de venir en aide à cette population des laissés-pour-compte, malmenés par les aléas de la vie, la misère et le froid.

Il faudra revenir loin dans le temps pour relever d’aussi importantes chutes de neige sur le territoire de la wilaya de Sétif, non sans susciter un profond sentiment de satisfaction chez ceux nombreux qui craignaient déjà une année de sécheresse et tous ces agriculteurs qui viennent d’arriver au terme de la campagne labours-semailles et ne sont pas sans exprimer cette joie en soulignant, notamment que l’année sera bonne.

Des intempéries qui n’ont pas été du même coup sans se traduire par quelques désagréments pour tous ces routiers parfois surpris en plein cœur de leur trajet et vite pris en charge par les services concernés, Gendarmerie et Sûreté nationales, Protection civile ou Travaux publics qui veillaient constamment à prêter l’assistance nécessaire à tous ceux-là qui en étaient dans la nécessité, même quand il s’agissait de rétablir au plus vite l’électricité par tous ces agents de la Sonelgaz, plus que jamais présents sur le terrain et s’inscrivant dans la dynamique engagée depuis le 10 janvier dernier par la cellule de veille et de suivi mise en place et présidée par le wali. Pourtant, dans cette présence constante, de jour comme de nuit sur le terrain d’hommes et de femmes relevant sans cesse le défi qui s’imposait pour répondre du mieux qu’ils pouvait aux attentes des citoyens, il est un aspect particulièrement important que l’on ne manquera pas de relever, à voir les efforts intenses qui étaient déployés depuis le début de ces intempéries, par le secteur de l’action sociale et de la solidarité à l’endroit de tous ceux ne disposant pas d’un domicile fixe ou veillant pour certains à faire prévaloir leur fierté, en dépit de tout ou ceux bloqués faute de moyens de transport et qui ont été pris en charge.

Cette œuvre humanitaire dans sa dimension d’assistance à toutes ces couches fragiles de la société aura en effet prévalu plus que tout, faisant émerger l’élan du cœur, quand bien même les instructions de la ministre de la Solidarité nationale et celles du wali consacraient une importance particulière à l’action qui devait être menée et qui le fut pour que toutes ces personnes ne meurent pas de froid et soient mises dans les conditions les meilleures, en ces jours et ces nuits où le mercure voguait à moins zéro.

Pour ce faire, les sorties entamées le jour comme de nuit à travers les points sensibles de différentes localités par les composantes de la commission de wilaya d’assistance aux personnes sans domicile fixe, autant des nationaux que des sujets africains, ont permis aux services de la direction de wilaya de l’action sociale et de la solidarité, dont les moyens humains et d’accueil étaient ouverts, de prendre en charge pour la période s’étalant entre le 10 et le 18 de ce mois,125 personnes, parmi lesquelles 75 hommes, 46 femmes et 4 enfants, précise Sebti Terfaya, directeur de wilaya de l’action sociale.

Pour ce faire, plusieurs établissements relevant de ce secteur étaient ouverts, à l’instar de la Maison de la solidarité à Sétif, «Dar Erahma» à El-Eulma, et la maison des personnes âgées de Salah- Bey, pour ne citer que ceux-là.

Une solidarité de proximité agissante également quand on sait les aides qui ont été apportées dans différents domaines, sacs de couchage, couvertures, effets vestimentaires et repas chauds, aux sections du Croissant-Rouge à l’endroit de toutes celles et ceux qui en étaient dans le besoin par ce froid glacial marqué, en dépit de tout, par une main tendue à tous les niveaux.

F. Zoghbi