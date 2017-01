Omar Fetmouche, commissaire du festival international du théâtre de Béjaïa : « Trois œuvres sélectionnées pour le festival au mois d’octobre »

Trois œuvres théâtrales inscrites dans le cadre du 9e Festival du théâtre arabe « édition Azzeddine Medjoubi » seront sélectionnées pour le festival international du théâtre professionnel de Bejaïa, a annoncé, jeudi dernier à Oran, le commissaire de cette manifestation. Le dramaturge Omar Fetmouche, qui est aussi coordinateur du colloque des festivals du théâtre arabe, organisé au titre du programme culturel du festival du théâtre arabe, a souligné que l’œuvre lauréate et deux autres représentations seront sélectionnées pour la prochaine édition du festival international du théâtre professionnel de Béjaia qui se tiendra en octobre prochain. S’agissant des festivals algériens, Omar Fetmouche a déclaré à l’APS en marge de la rencontre « festivals du théâtre arabe hôte », qu’il y a plus de 13 festivals inscrits au niveau de la liste de l’instance arabe du théâtre mais sont incomplètes et nous tenterons à introduire tous les festivals activant actuellement en Algérie ». Il a ajouté que le nombre de festivals du théâtre est faible eu égard à la diversité culturelle de l’Algérie et la multiplicité de la pratique dramatique l’habilitant à avoir une grande partie du nombre de festivals en espérant ouvrir des perspectives à d’autres festivals. Le commissaire du festival international du théâtre professionnel de Bejaïa a proposé la création d’un réseau national des festivals du théâtre algériens.