Une rencontre avec l’écrivaine Sondos Salmi : Le conte interactif en débat

Le conte interactif est considéré comme un autre genre littéraire qui se distingue par rapport aux autres productions littéraires.

Lors d’une rencontre organisée par l’établissement arts et culture de la willaya d’Alger, l’écrivaine Sondos Salmi a fait connaitre aux assistants son expérience dans le domaine de l’écriture d’un conte interactif qui se caractérise par l’interactivité entre deux ou plus écrivains, dans une production littéraire (soit une série de textes, de poèmes…), partageant bien sûr le même thème. Ce qui oblige les concernés à parler de la même idée en la développant à travers les différents paragraphes.

Ce qui est attirant dans les contes interactifs de l’écrivaine Sondos Salmi, c’est qu’elle écrit des contes interactifs avec un auteur irakien, s’appelle Saleh Djebar. Dans ce cadre, l’intervenante a dit que cette approche provenant d’une communication par face book a permis de réaliser des contes interactifs qui sont actuellement sur le marché et dans les librairies et bibliothèques.

Dans le même cadre, Sondos Salmi a ajouté que cette communication entre deux écrivains qui ne partagent pas le même environnement et la même civilisation malgré les nuances dans le parler, en plus, des frontières qui les séparent, n’ont pas empêché de réaliser une production de conte interactifs, dont «Saidet el mater» (la dame de la pluie). L’écrivaine Sondos Salmi a tenu à préciser qu’elle a pu découvrir son talent d’écrivain à l’école, et cela revient à un de ses enseignants qui a su déceler en elle, une aptitude à l’écriture. Et à travers cela, «je commençais à écrire» et puis «je me suis investie dans le conte interactif» ce qui lui octroie, une liberté d’écrire conséquente par rapport à une production littéraire classique.

Hamza Hichem