Sûreté nationale : Sortie de promotion de près de 780 agents de police

Les rangs de la police algérienne se renforcent par l’arrivée de 779 nouveaux éléments qui ont bénéficié d'une formation théorique et pratique de « qualité ». Un cursus de 12 mois dans différentes disciplines de base et dans lequel, il a été mis l’accent notamment sur le « respect » des notions d’Etat de droit et des droits de l’homme.

La cérémonie de sortie de promotion de ces agents a eu lieu jeudi dernier, à l’école de police de Dar El Beida (Alger), présidée par le Directeur général de la sûreté nationale. Baptisée au nom du martyr du devoir national, le commissaire principal Rami Abderahmane, assassiné en 1996, à l’âge de 41 ans, par les hordes terroristes, cette cérémonie a été marquée par l’exécution de plusieurs exercices et autres techniques d'intervention de la Police pour le maintien et le rétablissement de l'ordre, en présence notamment du wali d’Alger et du Directeur général de la protection civile. S’exprimant à l’occasion, le DGSN a longuement insisté sur l’importance d’un véritable partenariat entre la police et le citoyen. « Au sein de notre corps, on met le citoyen au cœur de nos préoccupations et par la même au cœur de l'équation sécuritaire. Il fallait d’abord établir des passerelles avec la société civile pour ensuite évoquer le partenariat », a expliqué le général major Hamel en citant en exemple l’attitude « exemplaire » des citoyens lors des derniers événements qu’a connus la wilaya de Bejaia. « Nous avons vu comment des braves algériens ont fait front et barrage contre la violence en disant ‘‘Non à la Fitna’’ », s’est-il félicité, assurant dans la foulée que la police algérienne est devenue aujourd’hui un « modèle » et un « exemple » pour plusieurs pays du monde et ce, pour avoir adopté un nouveau concept, en l’occurrence la gestion démocratique des foules.

Aussi, le Directeur général de la sûreté nationale a mis l’accent sur la formation laquelle doit, selon lui, « s’adapter » aux mutations que connaît la société et prendre en compte le respect de l’Etat de droit. « Je vous incite à être valeureux, à œuvrer pour le bien de votre pays et de respecter les lois de la République. Vous devez faire triompher le volet préventif sur le tout répressif et veiller à la stabilité de l’Algérie et à la sécurité des citoyens et de leurs biens », s’est-il adressé aux 779 nouveaux agents de police.

