M. Mohamed el-Ghazi : « Les revendications des syndicats sur la table du gouvernement ce mercredi »

«Le bilan dressé sur les préoccupations posées et observations relevées par les représentants des syndicats autonomes sera soumis au gouvernement ce mercredi.» Tels sont les propos tenus par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale.

M. Mohamed El Ghazi qui s’est exprimé, jeudi dernier, en marge de la journée d’évaluation de la mise en œuvre des mesures exceptionnelles de LFC 2015, a affirmé que cet démarche exprime la bonne volonté de l’Etat afin de promouvoir l'échange d'information et de promotion du dialogue social avec les partenaires sociaux représentant les travailleurs, « c’est une nouvelle étape sur la voie du renforcement du dialogue permanent entre les autorités et le partenaire social », a-t-il dit tout en qualifiant la dernière rencontre avec les syndicats autonomes de « positive ». Interrogé sur la teneur de la liste des métiers pénibles, le ministre affirme que celle-ci n’est toujours pas finalisée et qu’elle sera arrêtée en coordination avec les partenaires sociaux. « L'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), en sa qualité de partenaire social, procédera au recensement des métiers pénibles qui seront définis par le ministère dans les décrets exécutifs », a-t-il dit. Il y a lieu de rappeler que le ministre a chargé l'inspecteur général du travail au ministère du Travail, Akli Barkat, d'être le « trait d'union » entre le ministère et les représentants des syndicats pour rédiger les rapports sur les différentes préoccupations soumises.



LFC-2015 :

Des résultats importants susceptibles de renflouer les recettes des CNAS



Concernant la journée d’évaluation de la mise en œuvre des mesures exceptionnelles de sécurité sociale en faveur des employeurs et des travailleurs prévues par la loi de finances complémentaire de 2015, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, a affirmé que ces mesures ont permis de réaliser des résultats importants susceptibles de renflouer à l'avenir, les recettes des caisses des assurances sociales. « Dans son volet relatif à la sécurité sociale, ils ont permis de réaliser des résultats "importants" par le recouvrement des arriérés des cotisations et la déclaration des travailleurs », a-t-il affirmé. M. El Ghazi a indiqué que les cotisations constituaient une source de financement pour la sécurité sociale aux fins de préserver ses équilibres financiers et assurer la pérennité du système considéré comme l'"instrument clé" de la protection sociale. Les mesures exceptionnelles de la loi de finances complémentaire de 2015, dans son volet relatif à la sécurité sociale, concernent principalement la régularisation des situations des personnels n'ayant pas versé leurs cotisations à la sécurité sociale. Elles ont permis d'autre part, d'établir des échéanciers pour le règlement des dettes avec annulation des augmentations et des pénalités de retard. Le délai pour bénéficier de ces dispositions a été prorogé, quant à lui, au 31 décembre 2016. A cet effet, le ministre du Travail a indiqué qu'à compter de début 2017, le contrôle sera renforcé avec durcissement des sanctions conformément à ce qui est stipulé par la loi à l'égard des personnels contrevenant aux mesures juridiques à savoir le versement des cotisations et la déclaration des travailleurs auprès de la sécurité sociale.

Il a estimé dans ce contexte, que le nombre des agents de contrôle au niveau de la Caisse nationale des assurances sociales de travailleurs salariés (CNAS) ne dépassait pas les 300. « C’est un nombre insuffisant, j’ai instruit les responsables des caisses des assurances sociales de renforcer les moyens humains pour soutenir les opérations de contrôle », a-t-il dit. Par ailleurs, M. El Ghazi a précisé que le succès des opérations de contrôle requérait l'augmentation du nombre des agents à 3.000 au moins, en leur assurant une formation pour améliorer les prestations lors de l'accomplissement de leur mission au niveau des entreprises. Le ministre a appelé les cadres et les agents du secteur à faire montre de rigueur et de sens de responsabilité lors de l'accomplissement de leur mission au service de l'intérêt général.

Sarah A. Benali Cherif



CNAS

« 200.000 employeurs ont bénéficié des mesures de la LFC-2015 »

« Pas moins de 200.000 employeurs affiliés à la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) ont bénéficié des mesures exceptionnelles introduites par la loi de finances complémentaire (LFC) 2015 », a indiqué le directeur général de la Caisse, Hassen Tidjani Haddam, qui a dressé un bilan lors d'une rencontre d'évaluation de la mise en œuvre des mesures de la LFC 2015, présidée par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El Ghazi. Il a indiqué que parmi le nombre total des employeurs ayant bénéficié de ces mesures, 155.021 employeurs se sont acquittés de la totalité des cotisations principales et ont bénéficié de l'annulation des majorations et pénalités de retard et près de 16.000 employeurs ont procédé à la régularisation de plus de 35.000 salariés.

S'agissant des nouveaux affiliés volontaires au système de la sécurité sociale, la mise en œuvre des mesures de la LFC 2015 a également permis d'enregistrer 18.182 affiliés à la sécurité sociale, composés de personnes qui activaient dans l'informel, selon M. Haddam.

Cette catégorie de nouveaux adhérents à la sécurité sociale bénéficie des prestations d'assurances-maladie pour une période transitoire de 3 ans, outre le versement d'une cotisation mensuelle de 2.160 DA, pour accéder par la suite aux droits de retraite, une fois intégrés au secteur formel, selon l'article 60 de la LFC.

En outre, M. Haddam a ajouté que "132.622 employeurs ont été contrôlés et 12.858 nouvelles affiliations ont été enregistrées et 64.322 salariés ont été déclarés, suite aux opérations de contrôles réguliers effectués par la CNAS".

Il a précisé que les résultats enregistrés font ressortir "une augmentation de l'effectif des salariés du secteur économique qui a atteint plus de 3 millions" et que "la recette réalisée par la CNAS s'élève à 1.045 milliards DA". Un chiffre "record", a-t-il dit.

S. A. B. C.



CASNOS

969.600 travailleurs non salariés ont régularisé leur situation



Le directeur général, Chawki Acheuk-Youcef, a affirmé, de son côté, que 969.600 travailleurs non-salariés ont régularisé leur situation auprès de la Caisse nationale des assurances sociales des non-salariés (CASNOS), selon son directeur général, Chawki Acheuk-Youcef, qui a ajouté que 80 milliards de dinars ont été recouvrés. « Ce chiffre est historique aussi bien pour la Caisse que pour les autres institutions », s’est-il félicité, tout en notant que « la Caisse qui est très à l’aise financièrement peut tenir jusqu’à 2030 au rythme actuel ». Le DG de la CASNOS a fait savoir qu’au 31 décembre 2016, la Caisse a enregistré 93% de hausse de ses recettes dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la LFC 2015. « Ce taux appréciable de recouvrement des cotisations en 2016 a été rendu possible grâce, à l'exonération des pénalités, mais aussi au travail permanent de sensibilisation que mène cet organisme à l'échelle nationale, via ses agences de wilaya » a-t-il expliqué.

S. A. B. C.