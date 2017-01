Situation sécuritaire dans la zone d’El-Guerguarat : « Risque d’aggravation »

La situation sécuritaire dans la zone tampon d'El-Guerguarat au sud du Sahara occidental «risque de s'aggraver», a prévenu l'eurodéputée suédoise Malin Bjöork qui a interpellé la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, sur les mesures prises par l'UE pour inciter le Maroc à quitter le territoire et à respecter ses engagements, conformément à l'accord de cessez-le feu de 1991 entre le Maroc et le Front Polisario. Dans une question écrite adressée à la haute représentante de l'UE aux Affaires étrangères et la politique de sécurité, la députée européenne, Malin Bjöork, a affirmé que les deux camps «maintiennent, à ce jour, leurs positions à environ 100 mètres les uns des autres» dans cette zone. «La situation risque de s'aggraver» s'il n'y a pas de suivi, a-t-elle averti. Elle a rappelé, à ce titre, que le Maroc a violé, il y a plus de quatre mois, l'accord de cessez-le-feu négocié sous l'égide l'ONU avec le Front Polisario par son incursion dans la zone d'El Guerguarat.

L'eurodéputée a exhorté la première responsable de la diplomatie européenne à évaluer cette situation induite par la violation de l'accord de cessez-le-feu par le Maroc, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord d'association UE-Maroc. Elle a suggéré, à ce titre, d'activer la clause relative aux droits de l’homme qui figure dans l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'UE et le Maroc. La députée européenne Malin Bjork s'est demandée si la violation du cessez-le-feu par le Maroc n'est pas un motif pour déclencher cette clause qui intègre un mécanisme permettant à l'UE de suspendre unilatéralement le protocole en cas de violation des droits de l’homme.

L’ACAT dénonce et réclame justice pour les prisonniers de Gdeim Izik

Au chapitre des droits de l’homme, l’Action des Chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT) a dénoncé la répression violente de manifestations sahraouies pour les libertés et l'indépendance, par les forces marocaines, réclamant justice pour les prisonniers sahraouis du groupe de Gdeim Izik.

«Sous occupation marocaine, le Sahara occidental est régulièrement le théâtre de répressions violentes de manifestations sahraouies pour les libertés», a dénoncé mercredi l'ACAT dans un communiqué, rappelant que «l’ONU vient pour la première fois de condamner le Maroc pour les tortures infligées à un défenseur sahraoui des droits de l’homme.» «Nous réclamons justice pour lui et pour ses camarades», a souligné l'ACAT, qui a ajouté qu'elle «n’a eu de cesse de dénoncer les nombreuses irrégularités constatées lors de ce procès par plusieurs observateurs internationaux», soulignant qu’»en 2014, avec le cabinet Ancile-avocats, elle (ACAT) a déposé une plainte concernant Naâma Asfari auprès du Comité contre la torture des Nations unies.» Le Comité contre la torture de l’ONU a rendu sa décision, le 12 décembre dernier, condamnant le Maroc pour la torture pratiquée contre Naâma Asfari, son emprisonnement sur la base d’aveux forcés et pour avoir refusé d’enquêter sur les allégations de torture. «Cette décision constitue la première condamnation du Maroc par le Comité concernant des violations commises au Sahara occidental. Il s’agit d’un positionnement historique», s'est félicité l'ACAT. «Aujourd’hui, nous demandons que la décision, qui oblige le Maroc à rendre justice à Naâma Asfari, soit mise en œuvre et bénéficie à ses 23 coaccusés qui ont eux aussi été torturés et condamnés sur la base d’aveux forcés», a-t-elle réclamé.