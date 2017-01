Exploitation illégale des ressources du Sahara occidental : Les autorités françaises interpellées sur l’affaire du navire Key Bay

Des députés européens ainsi que des responsables français ont demandé aux autorités françaises d'»examiner minutieusement» l'affaire du navire européen Key Bay transportant une importante cargaison de l'huile de poisson, chargée à Laâyoun au Sahara occidental occupé, et qui devait accoster hier au port de Fécamp en France. Le 14 janvier, le Key Bay a fait escale à Las Palmas de Gran Canaria, en Espagne. Sur place, les autorités douanières espagnoles auraient confirmé, après inspection, qu'une partie de la cargaison avait bien été chargée et certifiée au port de Laâyoun occupé. Ce navire est désormais en route pour sa destination finale, le port de Fécamp (commune située dans le département de la Seine-Maritime en région de la Normandie en France) où il devrait arriver le 20 janvier. Dans une lettre adressée au ministre français de l'Economie et des Finances, Michel Sapin, les députés européens, José Bové et Karima Delli, ont demandé à ce dernier d'intervenir afin d'»éviter une potentielle violation du droit européen et de la récente jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE)».

La CJUE avait établi le 21 décembre dernier que le Maroc et le Sahara occidental étaient des territoires distincts, relevant de souverainetés distinctes, et que les accords conclus entre l'Union européenne (UE) et le Maroc ne pouvaient en aucun cas s'appliquer au Sahara occidental. «Comme vous le savez, la récente jurisprudence de la CJUE exclut définitivement le territoire du Sahara occidental du champ d'application des accords d'association et de libéralisation conclus entre «l’UE et le Maroc, et reconnaît sans aucune ambiguïté au peuple sahraoui le droit à l’autodétermination et à la souveraineté permanente sur ses ressources naturelles comme énoncé par la Charte des Nations Unies», rappellent les députés dans leur lettre. Il s'ensuit de cette jurisprudence que toute importation de produits en provenance du territoire du Sahara occidental au sein du marché intérieur, sans l'accord du peuple sahraoui, ne jouit d'aucune base légale. À cet effet, les deux parlementaires ont demandé à ce que les autorités douanières françaises «procèdent à l'évaluation des documents d’importation du Key Bay dès son arrivée au port de Fécamp». «La jurisprudence de la CJUE ayant rappelé qu'en aucun cas le Royaume du Maroc ne saurait jouir d'une quelconque souveraineté sur le territoire du Sahara occidental, il nous semble que tout certificat vétérinaire émis par une autorité marocaine concernant une marchandise provenant du Sahara occidental ne pourrait être reconnu comme valide au regard du droit européen», ajoutent-ils. Les députés ont également demandé au ministre français «de veiller à ce que les autorités douanières au port de Fécamp examinent minutieusement l'origine et la documentation des marchandises à bord du Key Bay». «S'il s'avère, comme l'auraient déjà confirmé les autorités douanières espagnoles, que tout ou une partie de cette cargaison a bien été chargée au port de Laâyoun et ne dispose pour cela d'aucun document valide délivré par les autorités sahraouies, seules compétentes pour le commerce de biens en provenance du Sahara occidental, il est de votre devoir de s'assurer à ce que la marchandise ainsi illégalement importée dans le marché intérieur soit saisie immédiatement», soulignent-ils.