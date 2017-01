Donald Trump investi 45e président des États-Unis : « Nous allons rassembler notre pays »

Donald J. Trump a prêté serment hier sur les marches du Capitole, au cœur de Washington, pour succéder à Barack Obama, et devenir le 45e Président des États-Unis.

À 70 ans, sans la moindre expérience politique, diplomatique ou militaire, le magnat de l'immobilier s'apprête à prendre les rênes de la première puissance mondiale sous le regard inquiet des alliés des États-Unis, échaudés par ses déclarations tonitruantes. Après une nuit à Blair House, résidence réservée aux hôtes de marque, située en face de la Maison Blanche, Donald Trump et son épouse Melania ont partagé un thé avec Barack et Michelle Obama avant de se rendre ensemble au Capitole. Trois de ses prédécesseurs —Jimmy Carter, George W. Bush, Bill Clinton— étaient présents, ainsi qu'Hillary Clinton, son adversaire malheureuse. «Je jure solennellement de remplir fidèlement les fonctions de président des Etats-Unis et, dans toute la mesure de mes moyens, de sauvegarder, protéger et défendre la Constitution des Etats-Unis», peu avant midi, l'homme d'affaires a prêté serment, comme l'ont fait avant lui George Washington, Franklin D. Roosevelt ou encore John F. Kennedy. Après le temps de la campagne (17 mois) et celui de la transition (deux mois et demi), voici venu celui de l'exercice du pouvoir où Trump a promis de «rendre sa grandeur à l'Amérique» mais fait face à un pays fracturé, tant son style et ses propos, volontiers provocateurs, divisent. «Nous allons rassembler notre pays», a-t-il promis. Des manifestations hostiles se sont déroulées jeudi soir à New York, avec des célébrités comme Robert de Niro accompagnant des milliers d'habitants, et hier matin à Manille devant l'ambassade américaine avec des centaines de Philippins ; d'autres étaient attendues à Prague, Bruxelles, Berlin ou Londres. La cérémonie, suivie en direct à travers le monde, avait un goût de revanche pour l'homme d'affaires. La tâche s'annonce ardue pour l'auteur du best-seller «The Art of the Deal» qui a promis, avec un sens de la formule qui enchante ses partisans et consterne ses détracteurs, d'être «le plus grand créateur d'emplois que Dieu n’ait jamais créé». Selon une étude du Pew Research Center publiée jeudi, 86% des Américains jugent que le pays est plus politiquement divisé que par le passé (ce chiffre était de 46% lorsque Barack Obama est arrivé au pouvoir en 2009). L'opposition démocrate fourbit ses armes et des dizaines d'élus ont boycotté la cérémonie, tandis que des manifestations étaient également prévues hier et aujourd’hui.

Sur la scène internationale, le bouillant promoteur immobilier a déjà décoché ses flèches à l'encontre de la Chine, de l'Otan ou encore de la chancelière allemande, Angela Merkel.

R. I.