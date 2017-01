Coalition anti-Daesh en Syrie : La grande offensive ?

Un total de 205 cibles du groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech) ont été bombardées par les forces turques dans le cadre de l'opération "Bouclier de l'Euphrate" menée dans le nord de la Syrie, a indiqué vendredi l'état-major des forces armées turques (TSK). Ces bombardements par l'armée de l'air et l'artillerie turque positionnée aux frontières avec la Syrie ont détruit des abris, des positions défensives, des centres de commandement, des armes et des véhicules, a ajouté la même source, précisant que 23 terroristes ont été éliminés. Les avions de combat turcs ont visé 19 cibles dans les zones d'Al-Bab, Bazzagh, au sud de Kabbasin et Suflaniyah, selon la TSK. Le bouclier de l'Euphrate a été lancé, le 24 août dernier, par les forces turques en soutien à l'armée syrienne libre (ASL) de l'opposition armée syrienne afin de nettoyer le long des frontières turco-syriennes de Daech et de la milice kurde syrienne des Unités de protection du peuple (YPG). Par ailleurs, le Pentagone a revendiqué jeudi l'élimination par une frappe aérienne d'un responsable d'Al-Qaïda dans le nord-ouest de la Syrie. Mohammed Habib Boussadoun al-Tunisi, tué le 17 janvier dans la province d'Idleb, était "un responsable des opérations extérieures d'Al-Qaïda", a indiqué le porte-parole du Pentagone Peter Cook dans un communiqué. Il était "lié à des projets d'attaques terroristes contre des intérêts occidentaux", selon Peter Cook. Selon la même source, Mohammed Habib Boussadoun al-Tunisi était arrivé en Syrie en 2014 après "avoir passé plusieurs années dans différents pays à travers l'Europe et le Moyen-Orient, où il maintenait des liens avec de multiples extrémistes". Plutôt rares au départ des frappes américaines en Syrie, qui se concentraient sur le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (Daech/EI), les frappes américaines contre Al-Qaïda se sont fait plus fréquentes ces derniers mois. "Nous continuerons à faire en sorte qu'Al-Qaïda ne bénéficie d'aucun abri en Syrie", avait souligné Peter Cook le 5 janvier. La province d'Idleb est en grande majorité aux mains de Fateh al-Cham, l'ex-branche d'Al-Qaïda qui a officiellement rompu avec sa maison-mère, et des groupes rebelles qui lui sont alliés. Fateh al-Cham est exclue de la trêve entre insurgés et régime, actuellement en vigueur en Syrie, et parrainée par la Russie et la Turquie. À Alep, plus de quarante membres du groupe terroriste "Fateh al-Cham" ont été tués jeudi soir dans des frappes aériennes contre leur camp dans la province syrienne d'Alep. "Des avions militaires, qui sont soit russes soit de la coalition internationale, ont ciblé un camp de Fateh al-Cham à Jabal el-Cheikh Sleimane dans l'ouest de la province d'Alep, tuant plus de quarante membres du groupe". Depuis le début du mois, une centaine de membres de Fateh al-Cham, dont des dirigeants, ont péri dans des frappes contre des positions du groupe dans le nord de la Syrie. Fateh al-Cham est l'ancienne branche syrienne d'Al-Qaïda qui se faisait appeler Front al-Nosra. Ce groupe est allié à plusieurs groupes rebelles syriens.

R. I.