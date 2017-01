Chine : Vers le plafonnement des salaires versés par les clubs

La Chine va imposer des plafonds salariaux aux clubs de football et scruter leurs finances, ont annoncé les autorités, un nouveau tour de vis pour limiter les sommes astronomiques dépensées pour l'achat de joueurs étrangers.

Les équipes devront désormais fournir des informations détaillées sur leur situation budgétaire, dont leurs sources de financement, a indiqué jeudi soir la Fédération chinoise de football (CFA) dans un communiqué. Les plafonds de salaires seront définis en fonction des revenus des clubs, a-t-elle précisé. Les équipes de Super League chinoise (1re division) ont versé durant l'année passée des montants démesurés --souvent bien au-dessus des prix du marché-- pour attirer des stars comme Oscar (ex-Chelsea), Ezequiel Lavezzi (ex-PSG) ou Carlos Tevez (ex-Boca Juniors). Les clubs dépensant des "sommes extrêmement importantes" pour des indemnités de transfert devront désormais investir de façon proportionnelle dans la formation de jeunes joueurs, a indiqué la fédération. Elle n'a en revanche pas précisé si des amendes seraient infligées aux équipes ne respectant pas les plafonds salariaux. La fédération avait déjà limité lundi à trois le nombre de footballeurs étrangers pouvant être alignés par chaque équipe lors des matches, contre quatre auparavant. Elle a également imposé aux équipes de faire jouer à chaque rencontre au moins deux jeunes footballeurs chinois U23 (moins de 23 ans), afin de développer le ballon rond national. Les nouvelles mesures visent à combattre les "investissements irrationnels croissants", la faiblesse du système de formation et le manque de financement des stades et des infrastructures d'entraînement, a noté la fédération dans son communiqué. La saison de Super League chinoise commence début mars. L'attaquant argentin Carlos Tevez, arrivé jeudi à Shanghai où est basée sa nouvelle équipe du Shenhua, devrait devenir le joueur le mieux payé du monde avec 38 millions d'euros par saison, selon les médias argentins. Son arrivée suit de deux semaines celle du Brésilien de Chelsea Oscar, qui a rejoint le club rival du Shanghai SIPG pour une indemnité estimée à 60 millions d'euros, soit le record d'Asie pour un transfert. Ces sommes déconnectées de la réalité du marché suscitent la polémique en Chine, où nombre de supporters et analystes dénoncent les fonds insuffisants consacrés à la formation des joueurs chinois. La sélection nationale est seulement 81e au classement mondial de la Fifa.