M. Abdelkader Messahel s’entretient avec M. Jean-Marc Ayrault : Privilégier la solution politique

Le ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Messahel, s’est entretenu, hier en fin d’après-midi à Paris, avec le ministre français des Affaires étrangères et du Développement international, Jean-Marc Ayrault. À l’issue de l’entretien qui s’est déroulé au Quai d’Orsay, M. Messahel a indiqué, dans une déclaration à l’APS et la télévision algérienne, que cette rencontre fait suite à une discussion qu’il avait eue avec le MAE français, en marge du sommet Afrique-France de Bamako, dans le cadre de «la nécessité de faire avancer le processus de paix au Mali pour qu’il y ait une nouvelle dynamique». Nous avons échangé nos vues et nous avons parlé de la nécessité d’encourager les parties à aller de l’avant dans la mise en œuvre de l’Accord d’Alger», a-t-il précisé, indiquant également qu’il a évoqué avec Jean-Marc Ayrault la situation en Libye. «Nous avons également évoqué la situation en Libye et examiné quelles sont les perspectives et que peuvent faire les uns et les autres dans le cadre d’une solution qui préserve l’unité, la stabilité et la souveraineté de la Libye», a-t-il souligné, faisant observer qu’il y a un accord politique libyen, celui du 17 décembre 2015, et «qu’il faut mettre en œuvre». M. Messahel a insisté que «c’est aux Libyens de mettre en œuvre cet accord», soulignant que sur cette approche de la solution politique, «nous sommes d’accord».