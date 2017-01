La structure du commerce extérieur de l’Algérie, pour l’année 2016, est restée conforme à la «logique». Le déficit enregistré à ce niveau, soit 17,84 milliards de dollars (4,8% de plus par rapport à 2015), consacre cette tendance à la baisse des exportations, au moment où les importations, avec un relatif recul, n’ont pas été au rendez-vous de l’objectif arrêté par les autorités du pays. Conformes à cette même logique, les hydrocarbures ont représenté l’essentiel de nos exportations, avec une part de 93,84% du volume global, alors que les exportations hors hydrocarbures n’ont toujours pas opéré la mue attendue, avec un total de 2,063 mds de dollars, réalisé en 2016, contre 2,582 mds en 2015 (-20,1%). Des chiffres qui confortent la position des opérateurs en ce qui concerne cette nécessité d’agir dans le cadre d’une stratégie nationale de promotion du commerce extérieur. Un cadre qui sollicite également un renforcement des instruments d’appui, et une amélioration de l’environnement de l’acte d’exporter, aux plans juridique et logistique. Reconfiguration qui ne peut être opérée en dehors d’une vision claire et des objectifs précis. Dans cette optique, l’Algérie dispose d’atouts majeurs, hors hydrocarbures, lui permettant d’optimiser son offre exportable, au niveau du continent africain, et même dans la région euro-méditerranéenne. Aussi, le nouveau modèle de croissance adopté par le gouvernement ne peut avoir de sens que s’il est inscrit dans une approche d’exportation. Le fait est que notre pays ne s’est pas doté d’une vision stratégique à l’export, une défaillance qui a grandement contribué à la fragilité des équilibres macro-économiques du pays, mais aussi à la vulnérabilité de notre économie. Même les mesures prises dans le cadre de la promotion de nos exportations, hors hydrocarbures, n’ont pas eu l’impact attendu, du fait de l’absence d’une approche d’ensemble, déplorent les experts. Il s’agit d’œuvrer, aujourd’hui, dans le sens de l’émergence d’une plateforme à l’export, car «nous avons atteint une étape où nous commençons à maîtriser la production», pour reprendre les propos du Premier ministre. Lors de l’inauguration de la 25e édition de la Foire de la production algérienne, M. Abdelmalek Sellal avait déclaré : «Notre objectif, d’ici à 2019, lorsque nous entamons la troisième année du nouveau modèle économique, est de faire entrer le pays dans le cercle des pays émergents. Une démarche qui exige que les entreprises algériennes publiques et privées adoptent une politique plus audacieuse en matière d'exportations.» Aussi, faire de 2017, l’année de l’exportation, passe par la sensibilisation des opérateurs nationaux aux objectifs économiques du pays, mais aussi par une mise à niveau audacieuse de l’ensemble des instruments et textes régissant l’acte d’exporter.

D. Akila