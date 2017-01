Nouvelles d’Annaba, Nouvelle ville de Draâ Errich : Un projet futuriste

Page animée par Boudjemaâ Guetmi

Le mégaprojet de nouvelle ville de Draa Errich, à 20 km à l’ouest d’Annaba, prend forme avec l’achèvement en cours des travaux de certains chantiers de réalisation d’équipements collectifs, parmi lesquels 58.000 logements, tous segments confondus.

Il faut dire que le suivi constant de ce projet, d’une importance capitale pour la wilaya, a permis aux différents intervenants d’être plus au moins à cheval avec les échéances prévues. Et déjà, les pouvoirs publics commencent à réfléchir sur le mode de gestion de cette ville intelligente.

D’ailleurs, trois employés de l’entreprise publique à caractère industriel et commercial (EPIC), mise en place en 2014 pour suivre de près la réalisation de ce projet, ont suivi un stage en Allemagne pour s’imprégner de l’expérience de ce pays en matière de gestion des réseaux concernant les villes de la nouvelle génération.

Dès qu’il pénètre dans la nouvelle ville de Draa Errich, le visiteur découvre d’abord une route à double voie, longue de 6 km, puis des bâtiments qui poussent comme des champignons et une salle omnisports en voie d’achèvement, sans oublier d’autres infrastructures propres à une cité moderne.

Une enveloppe financière de 3 milliards de dinars a été dégagée dernièrement pour la préparation des routes secondaires, la mise en place de l’éclairage public, la réalisation des trottoirs et des espaces verts, en plus de parkings à étages. En outre, 70 millions de dinars ont été octroyés par le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville pour la réalisation de réseaux primaires et secondaires d’alimentation en eau potable.

S’agissant des contraintes auxquelles se heurte la concrétisation de ce mégaprojet, il y a lieu de citer celle relative à l’indemnisation de 17 familles qui ont fait l’objet d’expropriation pour utilité publique. On annonce, dans ce cadre, la mobilisation de 43 milliards de centimes pour prendre en charge ce contentieux. Pour l’heure, les travaux de la réalisation de la nouvelle ville se poursuivent à un rythme soutenu et tout porte à croire que les premiers logements seront habitables à partir du troisième trimestre de l’année en cours, si on se réfère aux déclarations du wali d’Annaba, M. Youcef Cherfa.

Depuis son lancement, le projet bénéficie d’un intérêt particulier, tant de la part des autorités centrales que locales. Le premier coup de pioche a été donné en 2013 par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal. Draa Errich sera donc une ville futuriste qui prendra sa configuration définitive dans 20 ans.

--------------//////////////

Nouveau pôle urbain d’El-Kalitoussa

Gestion améliorée de la collecte des déchets

Depuis le début du mois de janvier, l’EPIC de gestion des centres d’enfouissement techniques a commencé à procéder à la collecte et au transport des déchets ménagers et assimilés au niveau du nouveau pôle urbain El-Kalitoussa, commune de Berrahal.

Ce mode de gestion déléguée va permettre d’améliorer la collecte des déchets, auparavant à la charge des communes, a indiqué le directeur de l’environnement, M. Noureddine Chouali. En effet, cette EPIC a mobilisé une batterie de moyens matériels, et le coup d’envoi a été donné à partir du quartier Brahim-Labiad d’El Kalitoussa.

L’opération a également été accompagnée par des activités de sensibilisation au profit des habitants et des enfants du quartier, à travers des contes et des jeux éducatifs, ainsi que par la distribution d’affiches et de dépliants avec le slogan «Main dans la main pour un quartier propre». Cette campagne d’information, conduite avec l’assistance technique de l’Agence allemande GIZ, s’est poursuivie pendant une semaine et a touché tous les quartiers de la zone d’El-Kalitoussa.

--------------//////////////

Coopération algéro-allemande

La femme rurale au centre d’intérêt

Le rôle de la femme rurale dans l’utilisation et la commercialisation des produits issus de l’agrobiodiversité (AGROBIOFEM) a été mis en évidence dans la wilaya d’Annaba, dans le cadre d’un projet lancé par le mnistère des Ressources en eau et de l’Environnement, avec la coopération technique du bureau allemand GIZ.

Deux zones rurales, à savoir les localités de Bouzizi et Séraïdi, ont été ciblées par ce projet dans la wilaya d’Annaba, choisie à titre de région-pilote.

Les femmes de ces deux localités ont été sensibilisées quant à leur rôle, à travers deux sessions de formation sous la conduite de l’Agence allemande GIZ.

Ces sessions regroupant 55 femmes ont porté sur l’apiculture et le développement des plantes aromatiques et médicinales, et ont été suivies par une autre ayant trait à l’extraction des huiles à partir des plantes aromatiques. Il est par ailleurs important de préciser que la direction des services agricoles de la wilaya a recensé plus de 200 femmes rurales qui activent à travers les communes de Seraïdi, Aïn Berda, Berrahal, Tréat, El- Eulma, Cheurfa et Oued El-Aneb, dans plusieurs domaines d’activités.

--------------//////////////

Investissement

36 projets validés

Trente-six dossiers d’investissement localisés dans le futur parc industriel d’Aïn Sayad, dans la commune d’Aïn Berda, ont été validés.

Cinq investisseurs ont déjà commencé à exécuter leurs projets.

L’ensemble de ces projets vont générer 500 postes de travail. 47 dossiers d’investissement ont été déposés jusqu’à ce jour au niveau de la Direction des mines et de l’industrie (DMI) qui a pour mission l’étude des projets conformément aux instructions de la dernière réunion gouvernement-walis.

--------------//////////////

Formation professionnelle

Portes ouvertes sur les spécialités

Les instituts, centres et annexes de la formation professionnelle à Annaba ont abrité, la semaine dernière, des portes ouvertes en vue de faire connaître les spécialités disponibles aux jeunes désireux d’apprendre un métier leur permettant de s’insérer facilement dans le monde du travail.

Ces portes ouvertes, organisées en parallèle avec les inscriptions à la deuxième session de la rentrée de février prochain, visent à faire connaître également les différents modes de formation en vigueur, depuis l’apprentissage, en passant par la formation résidentielle et au foyer, ainsi que les équipements utilisés en tant que supports pédagogiques.

Un dispositif humain a été mobilisé pour la circonstance, dans le but de mieux expliquer aux visiteurs les spécialités et les modes de formation.

«Quelque 5.000 places pédagogiques sont disponibles pour la deuxième session de février», a annoncé le directeur de wilaya, M. Azzedine Sedka, lors du lancement des inscriptions, faisant état de l’ouverture, cette année, de nouvelles spécialités et de l’intérêt constant de répondre aux doléances des secteurs productifs, tels l’agriculure, les travaux publics, le tourisme et le bâtiment.