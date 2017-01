NAFTAL rassure : Pas de pénurie de gaz butane

Les chutes abondantes de neige qui ont été enregistrées ces derniers jours sur plusieurs régions, notamment le centre et l’est du pays, ont provoqué la fermeture d’importants tronçons routiers et l’isolement de plusieurs localités, villages et petites bourgades, au moment où les autorités et les différents corps de sécurité demeurent mobilisés pour rouvrir les routes et apporter aide et assistance aux habitants des régions touchées par les intempéries. Cela nous amène à dire qu’en ces périodes de froid et de neige, l’approvisionnement en bouteilles de gaz a toujours posé « problème ». Routes impraticables, mauvaise gestion de distribution vers les zones enclavées, utilisation intensive et consommation continue H/24, font que la demande est vite saturée.

Devant une telle situation et pour éviter tout mauvais scénario, l’Entreprise nationale de commercialisation et de distribution des produits pétroliers (Naftal) a réagi et mis en place un dispositif spécial. « Nos entrepôts disposent des stocks nécessaires en gaz butane pour passer un hiver sans pénuries », a rassuré, son président-directeur général, M. Yacine Rizou, en précisant, que toutes les dispositions sont prises en matière de disponibilité, de stockage, et de transport de ce produit, afin de permettre au consommateur d’en disposer et parer à toute éventualité en matière d’approvisionnement en gaz butane.

Ainsi, il a fait savoir, les intempéries qui ont été enregistrées ces dernières 48 heures, ont conduit à une plus grande demande de la part des citoyens, sur le gaz butane « la consommation a plus que doublé pour augmenter pratiquement de 64% par rapport à la moyenne nationale », explique-t-il. En temps normal, les ventes sont de 350.000 à 400.000 bouteilles par jour alors qu’en ce moment, nous en sommes à 600.000, voire 700.000 bouteilles/jour vendues. Dans le cadre de ce dispositif, ajoute-t-il, « nous avons aussi mis sur le marché plus de 1,5 million de bouteilles neuves, vendues en l’espace de 48 heures seulement ». Il dira, lors de son intervention sur les ondes de la radio algérienne, que « le dispositif est décentralisé et nous suivons heure par heure l’évolution pour rendre le produit disponible en continu » et d’assurer : « Il n’y a pas eu de problème d’approvisionnement malgré le fait que les ports soient aussi consignés depuis 15 jours ». Le PDG de Naftal, a souligné, entre autres, que ses services ont procédé au recensement de toutes les zones qui peuvent être isolées à cause des fortes perturbations climatiques dans le but de les approvisionner.

Par ailleurs, et pour ce qui est des coupures d’électricités due également à ces intempérie, M. Rizou, a indiqué, que les équipes techniques d’intervention rapide des éléments des différentes sociétés filiales de distribution de gaz et d’électricité de la Sonelgaz sont mobilisées nuit et jour pour rétablir le courant électrique dans plusieurs localités et communes, privées d’électricité consécutivement aux « importantes chutes de neige enregistrées ».

Kafia Ait Allouache