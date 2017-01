Intempéries : 34 routes nationales coupées

Alors qu’une petite accalmie est en cours depuis hier, en attendant une nouvelle perturbation prévue dès samedi, l’état de routes dans les régions touchées par la neige a certes connu une légère amélioration mais reste toujours compliqué. C’est en tout cas ce que rapporte le commandement de la gendarmerie nationale qui a indiqué, hier, que 34 routes nationales et 64 chemins de wilayas étaient fermés à la circulation, du moins dans l’après-midi. Au total, 100 communes sont concernées par ces désagréments. Selon un communiqué de presse de la cellule de communication de la GN, une quinzaine de wilayas sont concernées par cette situation. Il s’agit de Bouira, Tizi-Ouzou, M'Sila, Djelfa, Tissemsilt, Skikda, Constantine, Mila, Bejaia, Jijel, Batna, Guelma, Sétif, Bordj Bou-Arréridj et Souk-Ahras. L'amoncellement de la neige a donc obstrué la voie de plusieurs axes routiers, comme c’est le cas dans la wilaya de Constantine où les chemins de wilayas numéros 4, 115 et 53 sont fermés à la circulation routière alors qu'à Mila, la route nationale N° 77A, reliant l’antique Milev à la wilaya de Jijel, dans la circonscription communale de Tassadane-Haddada, est également impraticable. Idem pour l’axe de déviation des poids lourds, reliant Mila à Sidi Khelifa et la RN 105, reliant Mila à Jijel, au niveau de la commune de Tessala-Lamtai. L'amoncellement de neige dans cette wilaya a, en outre, paralysé les CW 05bis, 01, 152, 07, 135A, 115 et 03.

Tizi-Ouzou

Routes et écoles fermées

Les intempéries qui touchent la wilaya de Tizi-Ouzou depuis plus de 48 heures ont provoqué le blocage de plusieurs axes routiers à travers des localités de hautes altitudes. Ainsi, l’amoncellement de la neige a causé la fermeture à la circulation automobile sur 14 routes nationales et de wilaya, à l’instar des RN 15, 30, 33, reliant la wilaya de Tizi-Ouzou à Bouira, fermées à hauteurs respectivement des cols Tirourda, Tizi-Nkoulal et Chellata, des chemins de wilayas 253, 250, 251, reliant respectivement Tizi-Ouzou à Béjaia, Azeffoun à Akerrou et Bouzeguène à Ouzelaguen.

La circulation automobile était particulièrement difficile à travers tous les axes routiers de toutes les localités touchées par ces intempéries qui ont nécessité la mobilisation en force de tous les engins de déneigement des communes et de la direction des travaux publics de la wilaya. La mobilisation immédiate de cette flotte importante d’engins de travaux publics a fait que la plupart du réseau routier de la wilaya est resté ouvert à la circulation malgré les importantes quantités de neige qui continuaient hier de s’abattre sur la région. La neige qui a touché pratiquement l’ensemble des localités de la wilaya, y compris celles de moyenne altitude, à l’exemple du village Rdjaouna, surplombant la ville des Genêts, Béni Douala, Ath Zmenzer qui ont été couverts de la poudreuse, a été également derrière la fermeture d’une trentaine d’établissements scolaires à travers plusieurs localités de la wilaya, notamment à Ain El Hammam, Bouzeguene, Draa El Mizan et Maatkas, selon le chargé de communication de la direction locale de l’éducation nationale. Selon des échos nos parvenant des localités fortement touchées par ces intempéries, notamment Ain El Hammam, Iferhounen, Illilten, Bouzeguene, Boghni, Yakouren, Zekri, Akerrou, Ath Zekki, les produits alimentaires ainsi que les bonbonnes de gaz étaient jusqu’à hier disponible au niveau des épiceries et différents commerces de ces localités qui se sont approvisionnés en quantité suffisante à l’annonce des ces perturbations climatiques. Il faut signaler qu’une cellule de veille a été installée au niveau du cabinet du wali de Tizi-Ouzou pour suivre de près la situation aux quatre coins de la wilaya et décidé des mesures pour prendre en charge tous les besoins des populations. La gendarmerie nationale de son côté a installé une cellule similaire pour suivre l’état des routes et engager des opérations de réouvertures des routes fermées par la neige, alors que la protection civile a mobilisé tous ces moyens, aussi bien humains que matériels pour venir en aide aux personnes en détresse en cette période de tempêtes de neige et de pluie.

Béjaia

Pluies torrentielles et froid glacial

Les intempéries accompagnés de pluies torrentielles, neige et froid glacial qui se sont abattus cette semaine sur la wilaya de Bejaia ont causé d’énormes dégâts sur le réseau routier, avec des routes enneigées fermées à la circulation, des chaussées défoncées, des glissements de terrain et des éboulements de pierres et rochers sur la voie publique. En effet, la neige a couvert toutes les montagnes de la commune d’Adekar, Akbou, Kherrata, Tazmalt et le col de Chellata.

Le mont Gouraya, qui domine la ville de Bejaia, a également reçu mardi soir quelques flocons de neige. Un froid glacial accompagné de vents violents perturbe l’ensemble des localités et particulièrement les villages et les zones rurales dépourvues de réseau de gaz naturel. Hier matin toutes les routes de Bejaia étaient inondées et la circulation été très difficile, surtout aux heures de pointe. Les routes nationales 9, 12 et 26 reliant successivement les wilayas de Sétif, Tizi-Ouzou et la capitale Alger sont fermées, ou difficile à la circulation, par une épaisse couche de neige au niveau de Kherrata, Adekar et Akbou. Les services de la protection civile, la gendarmerie nationale et les travaux publics sont à pied d’œuvre pour dégager les voies de circulation par des travaux de déneigement.

Par ailleurs Naftal a déployé tous les moyens pour assurer une quantité suffisante en bonbonnes de gaz destinés aux populations des communes rurales mais certaines de ces localités ne disposant pas de moyens de distribution arrivent difficilement à approvisionner les villages éloignés et ceux isolés par les coupures de routes. Au chef-lieu de wilaya, les courants d'eau provenant des quartiers hauts de Bejaia ont emportés tous les ordures, détritus et gravats sur leur passage pour les déposer sur la chaussée. Des regards obstrués par toutes sortes de déchets ont transformés les chaussées en piscine. Les services de l'office d'assainissement et de la commune ont brillé par leur absence sur le terrain, malgré le dispositif d’intervention mis en place. Ces intempéries, malgré leurs conséquences néfastes sur l’isolement des populations, ont été accueillies favorablement par les agriculteurs de la wilaya qui ont redouté une sècheresse avec un hiver plus doux.

Hier, un magnifique paysage constitué d’un manteau de neige qui a couvert toute la chaîne des collines d’Ouzellaguen et les accotements des routes sinueuses qui mènent vers les villages, a drainé une foule de curieux, surtout les familles, venus découvrir cette ambiance hivernale avec la neige.

Par ailleurs, ces intempéries ont causé des éboulements de rochers sur la voie publique à Souk El Tenine et un autre rocher qui s’est détaché sur l’arrêt du bus du boulevard Amirouche en plein centre-ville de Bejaia et stoppé net par un bus à l’arrêt. Heureusement que ces accidents n’ont pas causé de victimes.

Ce changement de temps persistera jusqu’à aujourd’hui avec de la pluie et de la neige et connaîtra le même climat la semaine prochaine, selon les services de la météo de la wilaya.

Sétif

Les engins de travaux publics mobilisés

Comme annoncé la veille par bulletin météo, la vague de froid qui sévit depuis plusieurs jours sur la wilaya de Sétif, marquée notamment par d’intenses chutes de neige se poursuit non sans se traduire par la fermeture de plusieurs axes routiers en dépit des importants moyens humains et matériels qui sont mobilisés sur le terrain et s’attellent de nuit comme de jour à leur réouverture.

Dans ce contexte, le communiqué publié hier 17 janvier dans la matinée par les services du groupement territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya de Sétif fait état de la situation qui prévaut sur le terrain, des axes routiers fermés et des efforts qui sont consentis pour l’ouverture d’autres routes, nationales, chemins de wilaya ou chemins communaux situés en grande partie sur des points sensibles et des cols difficiles à l’instar de ceux de « Takouka », « Zairi » ou « Theniet Etine » ainsi que la zones montagneuse de la zone nord de la wilaya d’épaisses couches de neige sont traditionnellement relevées.

A ce titre, la RN 9 reliant la wilaya de Sétif à celle de Bejaia était fermée à la circulation sur 7 km entre l’agglomération de « Tandja » dans la commune d’Amouchas et « Theniet Etine », n’engendrant face à l’intensité des chutes de neige aucun dégât matériel ou humain, même si 10 interventions ont été relevées sur cet axe. Ce même axe est également fermé à la circulation sur 5 km au niveau du douar Ouled Badjou et sur 3 km au niveau douar Ain el Hamdha dans la commune de Tizi Bechar. Cette même situation est relevée sur la RN 75 reliant Gariet Takouka et la ferme Boukahoul dans la commune de Ain Abessa au moment ou de gros travaux étaient également menés pour la réouverture de cet axe routier sur lequel, précise le communiqué de la gendarmerie nationale, on ne déplore aucun dégât corporel ou matériel. Sur la RN 74 reliant Sétif à Bejaia par la zone nord, la route est fermée sur 8 km dans la commune de Ain Legradj entre les agglomérations secondaires de « Zouaghli » et « El Magam », tout comme dans la commune de Tala Ifacène ou cette route nationale est bloquée sur 16 km en direction de la wilaya de Bejaia. A l’opposé dans le nord-ouest de la wilaya sur les hauteurs de Beni Azziz, la route nationale 77 reliant Ain Sebt à la wilaya de Jijel, était également fermée à la circulation dans la matinée suite aux importantes chutes de neige, tout comme le chemin de wilaya 139 reliant la commune de Dehamcha à celle de Ain el Kebira où les travaux pour sa réouverture se poursuivaient sans relâche de même que l’axe de wilaya 137 menant de Ain El Kebira à Babor. Plusieurs axes routiers des chemins communaux notamment ou de wilaya desservant des zones hautes de la wilaya étaient soit fermés soit en réouverture progressive par les moyens déployés par les travaux publics avec une cinquantaine d’engins et 500 agents à l’œuvre, les moyens des communes et ceux relevant des unités de la gendarmerie nationale toutes présentes sur le terrain pour répondre aux attentes du citoyen.

