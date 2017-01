Marché des fruits et légumes : Le cercle vicieux des prix

«Notre pouvoir d’achat ne peut plus suivre cette hausse», maugré un père de famille devant un vendeur de légumes en comptant ses pièces de monnaie. Faisant ses courses au marché local de Aïn Benian, il déplore les nouveaux prix des produits agricoles : «Les tomates, les courgettes, le potiron, les fèves, les petits pois, la carotte et les navets, la laitue, le concombre… sont hors de prix pour les petites bourses. Il faut débourser plus de 1000 DA pour quelques kilos de légumes verts. Les prix sont exagérés», estime-t-il.

«Si on continue à ce rythme, on ne mangera que des pommes de terre et des oignons tout au long de l’année. Fini le couffin plein des fruits et légumes,» regrette une dame. En effet, les prix des légumes et des fruits ont flambé, provoquant une avalanche de réactions de la part des citoyens. Selon les professionnels du secteur agricole, les prix seront revus à la baisse après cette vague de froid inhabituelle. «Nous n’avons pas vu arriver la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd’hui», lui répond le vendeur.

Le coût des légumes au marché de gros des Eucalyptus est sur un trend haussier. Cette hausse varie selon les jours, mais les prix n’ont pas encore regagné le cours normal. Les prix des poivrons verts ont aussi accusé une hausse remarquable. Les prix des courgettes et des haricots verts affichent des variations, c’est la même chose partout et Alger n’en fait pas une exception.

Il faut retenir que si le coût de ces légumes varie au marché de gros, les prix aux marchés locaux sont encore plus exorbitants. Par ailleurs, les oignons secs et les pommes de terre gardent une certaine stabilité de prix. Pour tous les produits, les professionnels affirment qu’ils valaient moins que leur coût de production qui est sur un trend haussier. «Le changement des prix sur le marché local dépend de l’offre et de la demande. Actuellement, l’activité est latente. Tout le monde attend les jours qui viennent pour redynamiser l’activité grâce à l’amélioration du climat. Les prix des légumes comme les haricots verts et les petits pois seront revus à la baisse. La chute du thermomètre est responsable de la hausse des prix. L’arrivée prévue d’une production plus importante dans quelques jours devrait normalement permettre de réguler les prix des fruits et légumes,» explique un autre vendeur. Selon un grossiste des fruits, les prix restent élevés au niveau des marchés à cause de l’activité des intermédiaires. En effet, les professionnels du secteur déplorent la revente en marché noir des cargaisons destinées au marché de gros. Les autorités devraient être plus vigilantes et renforcer les contrôles dans les points de vente.

Ce secteur doit être organisé afin d’éviter qu’une poignée de commerçants impose son diktat aux citoyens. Pour le moment il convient de rappeler que ceux qui vont subir cette crise à court terme ce sont les populations les plus défavorisées.

De telles hausses sont évidemment tout simplement insupportables. Avec cette flambée personne ne mangera à sa faim. Et si les conditions climatiques ne s’améliorent pas dans quelques jours, les prix des produits à la consommation pourraient connaître une hausse quasi générale comme cela a été le cas au mois de décembre de l’année 2016. C’est connu, l’augmentation de la demande, combinée avec les conditions climatiques, pourrait conduire à un doublement des prix des denrées alimentaires.

Cela dit, ça tombe mal puisqu’au moment où le FMI indique que le Produit intérieur brut (PIB) de l’Algérie a enregistré une croissance de 3,6% en 2016, soit la même hausse anticipée dans son rapport d’octobre dernier, notre pays qui combine importations massives de produits alimentaires de base et dépenses élevées des ménages sur ces produits, risquerait ainsi de subir les pires effets en termes de réduction du PIB, d’aggravation des soldes des comptes courants et de hausse de l’inflation. Aussi, au moment où des efforts sont déployés pour prendre les choses en main et d’infléchir la hausse des prix alimentaires par divers moyens, cette hausse touche d’abord le pouvoir d’achat et frappe avant tout les plus démunis qui n’ont plus les moyens de s’acheter de quoi manger.

Farid Bouyahia