L’universitaire Mourad Medjnah, à l’INESG : « L’Algérie au stade de la compréhension de la régulation des marchés »

«L’Algérie a, en termes de régulation du marché, la possibilité fondamentale d’attirer les capitaux, de favoriser les investissements».

C’est une des conclusions à laquelle a abouti, Mourad Medjnah, docteur en droit de la concurrence et régulation économique et financière à l’université de Paris, lors d’une conférence-débat organisée, hier, par l’Institut national d’études de stratégie globale sur «la problématique de la régulation des marchés : fondements, acteurs et en- jeux». Enchainant, l’universitaire estime que l’Etat «peut se servir de ce mode de gouvernance», pour satisfaire ses propres intérêts. Estimant que l’Algérie est au stade de la «compréhension de la régulation», M. Medjnah confirme que la «réflexion se fait, elle est fondamentale», rassurant qu’à court ou moyen terme, notre pays aura des cas d’application concrets. Pour y parvenir, le spécialiste dira que l’Etat «doit être entouré de compétences», mettant en relief la nécessité de former des personnes qui «rempliront le rôle d’experts». L’autre condition sine qua non de l’aboutissement de cette démarche a trait à l’impératif d’avoir une vision claire sur la manière d’encadrer l’économie. D’autre part, relevant le caractère «politicien» qui caractérise les débats sur la régulation à l’échelle internationale, le spécialiste souligne qu’il est grand temps de concilier «avec pragmatisme» et «loin de toute émotivité» les courants opposants, à même de forger une régulation respectueuse des exigences du privé, tout en préservant le secteur public dans un climat concurrentiel. Saisissant cette opportunité, M. Medjnah réitère que la régulation ne peut constituer une menace à la représentation de l’Etat en économie. Passant au peigne fin les réalités micro et macroéconomiques que connaissent les économies nouvelles, l’universitaire cite, entre autre, la mondialisation, la convergence de ces économie avec Internet, la démographie, la privatisation des services commerciaux et économiques publics. Devant ces faits, les Etats n’ont pas de choix, aux yeux du conférencier, que de passer du modèle de la réglementation à celui de la régulation. Rebondissant sur la crise économique et financière mondiale, avec comme corollaire des licenciements en masse et l’incapacité de certains Etats à subvenir à l’intérêt général, l’invité de l’INESG fait savoir que de nombre de cas la régulation s’est imposée comme une solution.

Par ailleurs, il souligne qu’il existe deux sortes d’autorités de régulation : concurrentielle et sectorielle, invitant les différents Etats à intégrer les autorités sectorielles au sein d’une Autorité centrale, laquelle va être la clé de voûte de la régulation.

Fouad Irnatene