Un nouveau cahier des charges pour la Pharmacie centrale : Obligation d’acquérir des médicaments fabriqués localement

« La pharmacie centrale des hôpitaux est tenue désormais d’acquérir des médicaments fabriqués localement. Un cahier des charges est en cours d’élaboration pour obliger le principal pourvoyeur des hôpitaux en médicaments à s’approvisionner des médicaments fabriqués en Algérie », tels sont les propos tenus par le ministre de la Santé et de la Réforme hospitalière.

M. Abdelmalek Boudiaf, qui s’est exprimé récemment, a expliqué cette nouvelle mesure met en avant la volonté de l’Etat d’intervenir directement pour soutenir les fabricants locaux de médicaments. « D’importants efforts sont consentis par le gouvernement algérien en vue de soutenir, accompagner et encourager la production nationale », a-t-il souligné

Le ministre a précisé par la même occasion que le fait d’amener les laboratoires internationaux à investir en Algérie et produire les médicaments localement n’est pas une mince affaire. « Le marché algérien est prometteur, l’Algérie étant parmi les pays qui offrent le plus de garanties aux producteurs au niveau mondial, néanmoins, la concurrence est grande dans ce domaine et chaque pays espère attirer ce genre d’investissements chez lui », a-t-il dit, tout en mettant en exergue les efforts consentis par son département ministériel, notamment dans la mise en place des cadres juridiques, des mécanismes et du climat favorable à la réalisation des objectifs tracés.

Pour se faire, le responsable a expliqué que « la pharmacie centrale devra procéder à l’avenir au lancement d’un appel d’offres national pour l’acquisition de médicaments produits localement avant de recourir à l’importation ».

Dans ce contexte, le premier responsable du secteur de la santé a indiqué qu’il avait plaidé en faveur de cette orientation avec les responsables de pays étrangers, le marché des médicaments en Algérie étant prometteur et ouvre de larges perspectives d’exportation vers l’Afrique. « La révision de la liste des médicaments autorisés à l’importation figure parmi les mesures incitant l’importateur à investir localement », a indiqué M. Boudiaf.

D’ailleurs, le ministre a révélé qu’un second cahier des charges obligera les laboratoires internationaux activant en Algérie à se lancer dans la production locale au bout de deux années d’exercice. « Cette opération, s’inscrit dans le cadre des objectifs tracés par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière pour l’année 2017, notamment assurer la disponibilité et la production des médicaments », a-t-il ajouté.

« Grâce à l’édification d’une industrie nationale du médicament, en partenariat avec des laboratoires étrangers, l’Algérie arrivera, d’ici cinq années, à couvrir près des 100% de ses besoins en médicaments », a-t-il dit. Cet objectif tracé renseigne à quel point l’industrie des médicaments occupe une place importante dans l’actuelle politique gouvernementale.



Atteindre un taux de 70% de production au premier trimestre de 2017



Dans le même ordre d’idées, M. Boudiaf, a indiqué que le taux satisfaisant de couverture des besoins nationaux en produits pharmaceutiques rend « inéluctable » le recours à l’exportation dans le cadre du nouveau modèle économique préconisé par les hauts responsables du pays.

« L’exportation du médicament permet au pays d’assurer une entrée en devises fortes, j’invite les responsables des unités pharmaceutiques privées à ne pas focaliser leur intérêt sur l’approvisionnement du marché national, mais penser à conquérir des marchés d’Afrique et des pays arabes, voire même d’Europe », a dit le ministre.

Estimant qu’il est absolument nécessaire pour celui qui désire se lancer dans l’exportation du médicament d’être « offensif et changer sa manière de penser », le ministre a tout de même fait état de l’existence de compétences avérées prêtes à relever ce défi.

Toujours selon Abdelmalek Boudiaf, l’Algérie doit, au regard des potentialités dont elle dispose, occuper la première place en Afrique et dans le monde arabe dans le domaine de la production pharmaceutique.

Partant de là, il assurera que l’Etat ne ménagera aucun effort pour venir en aide à ceux désirant se lancer dans l’exportation du médicament.

Il y a lieu de dire que la production pharmaceutique locale a enregistré de grandes avancées. Le taux de production locale des produits pharmaceutiques a dépassé les 58% de la valeur du marché du médicament en 2016 et compte atteindre les 70% dans le premier trimestre de cette année.

Sarah A. Benali Cherif