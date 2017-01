M. Noureddine Bedoui : « Les prochaines législatives un exemple de transparence »

Le ministre de l’Intérieur et des collectivités locales, Nourredine Bedoui a certifié, hier à Alger, de l’engagement de son département à faire des prochaines élections législatives et locales « un bel exemple de transparence».

«Nous nous engageons à assurer une transparence absolue à différents niveaux et étapes liés aux prochaines élections » a, en effet, déclaré M. Bedoui. S’exprimant devant une assistance composée de cadres de son département, de l’ensemble des élus et P/APC de la capitale rehaussée par la présence du wali, Abdelkader Zoukh, et des 13 walis-délégués d’Alger, le ministre mettra en relief toute l’importance que revêt le prochain rendez-vous avec les urnes. Il mettra aussi l’accent sur la détermination des autorités instruites, fait-il comprendre, par le Président de la République quant à ne pas lésiner sur le moindre effort pour réunir toutes les conditions à même d’offrir un cadre idoine pour l’organisation du prochain scrutin.

Dans la même optique, Noureddine Bedoui lance un appel à une participation massive des citoyens, invitant en outre ceux qui sont directement concernés par cet événement, à savoir les partis politiques en lice l’Administration et les compétences chargées de la supervision pour un respect scrupuleux de la loi en vigueur. « La loi est la seule référence », dira en effet le ministre de l’Intérieur.

Il escompte un fort taux de participation souhaité durant ces législatives et locales de 2017 et selon lui, le meilleur gage pour poursuivre le processus de réformes mené au niveau des collectivités locales, en particulier, et au sein de l’Administration algérienne, en général. « Ce processus de réformes a pour seul objectif, d’offrir un lendemain meilleur aux Algériens », dira encore M. Bedoui tout en faisant part de l’intérêt manifeste qu’accorde le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, à la modernisation des collectivités locales ainsi qu’à une amélioration progressive de la prestation fournie aux citoyens.

« Le Chef de l’Etat avait de nouveau insisté sur la consécration de ces objectifs, lors du dernier Conseil des ministres tenu sous son égide », a souligné M. Bedoui, mettant l’accent sur l’importance pour les électeurs de choisir judicieusement leurs représentants locaux, au niveau des communes, à l’occasion des prochaines élections. De l’avis du ministre, « la commune est d’abord et avant tout, une cellule de base qui contribue grandement à la préservation de l’unité nationale ». Il enchaîne en insistant sur l’impératif de faire valoir un front national solide à même de faire face aux dangers qui guettent l’Algérie dans un environnement régional hostile et de déjouer, de surcroît, tout genre de complot » susceptible d’attenter à la stabilité du pays, grâce à la politique de la Réconciliation nationale initiée par le Président Bouteflika et approuvée par le peuple dans sa quasi-majorité.

Ainsi et saisissant l’opportunité de la célébration du 50e anniversaire de l’institution de la commune, le ministre de l’Intérieur a rappelé le rôle des communes dans le combat qu’a mené le pays contre le terrorisme, et ce, en s’impliquant énergiquement dans l’application des dispositions contenues dans la Réconciliation nationale. « Aussi, sous la gouvernance judicieuse du Président de la République, il a été décidé de la mise en œuvre d’ambitieux programmes de développement que l’Algérie n’a jamais connus depuis son indépendance. Ces programmes ne pouvaient se consacrer sur le terrain sans la mobilisation des élus de la base », ajoute encore M. Bedoui.



6 millions de passeports et 2 millions de CNI biométriques en six mois



Comme indice attestant par ailleurs des acquis enregistrés au niveau des collectivités locales en termes de modernisation, le ministre cite le chiffre de 9 millions de passeports biométriques, 2 millions de CNI biométriques, 6 millions de cartes de résidence établis en l’espace d’un semestre par les communes. Beaucoup reste à faire cependant et « la commune n’a d’autre choix que celui de s’inscrire au diapason des exigences de son époque », ajoutera-t-il. Pour ce faire, la « feuille de route » du ministère de l’Intérieur inspirée, affirme M. Bedoui, des dispositions de la nouvelle Constitution, vise surtout, « à promouvoir la pratique de la démocratie participative ». Et ce n’est pas tout.

Il est aussi gagé à travers cette nouvelle feuille de route d’approfondir durant cette année 2017, d’une part, d’approfondir la réforme dans le domaine de la finance et de la fiscalité communale, de faire valoir une exploitation efficiente du potentiel et des richesses de chaque commune, d’autre part. A ce propos, M. Bedoui souligne que l’heure a grandement sonné « pour inculquer aux élus locaux un véritable esprit managérial, dans le but de promouvoir la compétitivité de chacune des communes ».

L’autre projet du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, porte sur la consécration du projet de la « e-commune » qui, selon M. Bedoui, connaîtra sa phase expérimentale aux premiers mois de 2018. En attendant, ce qui est prévu pour cette année porte notamment sur la mise en place du guichet électronique unique et la signature électronique.

En d’autres termes, les efforts de numérisation consentis au niveau des communes vont se poursuivre cette année avec de nouveaux acquis escomptés pour les tout prochains mois et qui seront de nature à perfectionner la gouvernance des collectivités locales, améliorer sa gestion et moderniser sa prestation fournie aux citoyens. Notons par ailleurs que le ministre a procédé dans l’après-midi d’hier à Alger à l’inauguration du musée de la commune d’Alger-Centre, au niveau du centre culturel Mustapha-Kateb.

Karim Aoudia