Commentaire : Encourager l’émergence

La nouvelle loi d'orientation sur le développement des petites et moyennes entreprises (PME) vient remplacer celle de 2001, qui a montré ses limites. Elle prévoit plusieurs mesures de soutien en faveur de cette catégorie d'entreprises afin d'impulser une nouvelle dynamique dans ce domaine. M. Abdelghani Mebarek, directeur général de la PME au ministère de l’Industrie et des Mines, a explicité, hier au Forum Économie d’El Moudjahid, les grandes lignes de ce texte, qui a identifié les contraintes et pris en compte le nouveau contexte économique. Parmi les limites de l’ancienne loi, le programme national de mise à niveau, qui a montré les limites de sa propre configuration, marquant, par ailleurs, son incapacité à atteindre son objectif «démesuré». À ce propos, l’invité du Forum a expliqué qu’il n’aimait pas trop ce concept, d’autant qu’il ne prend pas en compte les besoins de chaque entreprise. 400 milliards de dinars réservés à la mise à niveau de 20.000 PME en l’espace de 5 ans, sans prendre en compte les spécificités de chacune, cela relève de l’impossible, surtout que cela nécessite une expertise, avec un manque flagrant d’experts. Ce programme s’est distingué par son aspect complexe et un manque d’attractivité. À cela s’ajoutent les limites des capacités d’intervention de l’ANDPME. Et c’est parce que la mise à niveau est un acte volontaire, le nombre de dossiers déposés est de 4.879. Sur ce nombre infime, seulement 734 ont terminé le diagnostic. À partir de ce constat de la nouvelle loi qui s’inscrit dans un cadre de réforme globale, il est question aujourd’hui d’un nouveau générique qui porte le nom de programme de modernisation des entreprises. Il consiste en un programme qui met l’accent sur les besoins de l’entreprise. Il s’agira surtout d’accompagnement, et la priorité sera accordée aux entreprises en difficulté, pour mieux les soutenir. Une manière de lutter contre la mortalité, dont le taux oscille en 15 et 18%. Le plus important, pour le DG de la PME, c’est que les causes de la disparition des entreprises sont connues et identifiées. Les services du département d’Abdessalem Bouchouareb, via un service de veille, ont répertorié les causes de mortalité. Il cite, entre autres, une activité surchargée, un projet très mal monté, la concurrence déloyale des produits importés... la nouvelle loi, explique l’invité du Forum, répond à cette problématique, et d’ailleurs, dit-il, la loi de finances pour 2017, comprend une disposition relative au rééchelonnement de la charge fiscale des entreprises en difficultés financières. Pour rappel, le secteur de la PME compte actuellement 934.569 entreprises employant près de 2,4 millions de travailleurs. On enregistre quelque 84.000 nouvelles PME par an. Et un ratio de 23 PME par 1.000 habitants, un chiffre à la hausse, car, il y a 5 ans, il était de l’ordre de 18.

Nora C.