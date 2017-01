BNA - métro d’Alger : Convention pour l’installation de terminaux de paiement

La Banque nationale d’Algérie, et l’entreprise Métro d’Alger ont signé hier une convention pour l’installation de terminaux de paiement électronique permettant aux usagers du métro, tramway et téléphérique de payer leurs tickets avec des cartes interbancaires. Cette convention a été paraphée par le PDG de la BNA, Achour Abboud, et son homologue de l’EMA, Aomar Hadbi. Ces TPE seront implantés au niveau de tous les points de vente et agences du métro, tramway et téléphérique implantés à travers l’ensemble du territoire national, offrant la possibilité aux usagers de ces modes de transport de payer leurs cartes d’abonnement ou leurs tickets en utilisant leurs CIB, a-t-on expliqué, lors de la cérémonie de signature. Ce nouveau dispositif concernera, dans une première phase, la wilaya d’Alger, avant d’être élargi à Constantine, Ouargla, Oran, Sidi Bel-Abbès et Sétif. Les installations de ces appareils sont actuellement en cours au niveau des stations du tramway d’Alger, alors que celles prévues pour le métro seront lancées au cours de la semaine prochaine. Par ailleurs, les deux parties entendent élargir prochainement ce partenariat au paiement électronique par internet. Intervenant lors de cette cérémonie, le PDG de la BNA a mis en exergue l’engagement de cette banque publique, à travers cette convention, à contribuer dans la résolution du problème du manque de liquidités, ajoutant que l’augmentation progressive des porteurs de CIB facilitera, par ricochet, l’achat des titres de voyage par les usagers de ces moyens de transport urbain. M. Abboud a souligné la détermination de la BNA à contribuer activement au développement du paiement électronique conformément aux orientations des pouvoirs publics, précisant que le nombre des TPE de la BNA avait atteint plus de 2.000 au niveau du territoire national. De son côté, M. Hadbi a indiqué que cette convention intervenait dans le cadre de la politique de numérisation des services de paiement des transports. À ce propos, il a avancé qu’une campagne d’information serait lancée pour expliquer aux usagers l’importance et les méthodes d’utilisation des CIB au niveau des stations de métro et tramway. Par ailleurs, interrogé par la presse sur les moyens mis en place pour faire face aux aléas des intempéries provoquant fréquemment l'arrêt de fonctionnement du tramway, M. Hadbi a considéré que cela relevait de la responsabilité des autorités locales auxquelles échoit la mission d’entretenir les routes et les réseaux d’assainissement. Pour ce qui concerne les téléphériques, le même responsable a expliqué que les décisions d'arrêt répondaient aux normes de sécurité en cas de vents violents et de fortes pluies. (APS)