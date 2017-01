Le DG de la PME à notre forum économie : « Une banque spécialisée pour les PME »

Le DG de la PME au ministère de l’Industrie et des Mines a annoncé, hier au Forum Économie d’El Moudjahid, qu’une réflexion est engagée pour mettre une des banques déjà existantes au service de la PME, pour un meilleur soutien.

M. Abdelghani Mebarek, qui s’exprimait hier au Forum Économie d’El Moudjahid, a précisé que cette banque devrait, en fait, créer l’ensemble des produits dont ont besoin les PME, et qu’elle fonctionnera en relation étroite avec les autres dispositifs s’adressant à cette catégorie d’entreprises. L’hôte d’El Moudjahid fera remarquer que «la PME n’a pas besoin, uniquement, de crédit d’investissements, mais qu’elle a aussi besoin d’autres types d’appui financier qui n’existent pas aujourd’hui», d’où, soutient-il, la nécessité de spécialiser une banque. «L’Algérie dispose d’un réseau bancaire assez dense public et privé. Il existe également un réseau de fonds d’investissement, de sociétés de capital-investissement, etc., mais nous n’avons pas une institution dédiée spécifiquement à la PME. L’idée est engagée dans ce sens-là», a-t-il souligné, tout en précisant qu’«il ne s’agit pas de créer une nouvelle institution bancaire ou financière». Cela dit, «la réflexion porte sur la spécialisation d’une banque existante et qui sera dédiée à la PME», a expliqué M. Abdelghani Mebarek.

Le DG de la PME au ministère de l’Industrie et des Mines, convié au forum Économie d’El Moudjahid pour présenter davantage d’éclairages sur la nouvelle loi d’orientation sur le développement de la PME, récemment adoptée par le Parlement, a relevé aussi que le fonds de garantie de la PME, FGAR, devra être aussi revu, à la faveur de la mise en application prochaine de ce texte. «Aujourd’hui, le FGAR apporte des garanties pour les crédits d’investissement, seulement. Une ouverture sera faite pour que ce fonds puisse garantir tous les types de financement dont ont besoin les PME», a-t-il mis en exergue. M. Mebarek a fait remarquer que la promulgation d’une nouvelle loi d’orientation sur le développement de la PME arrive à point nommé, pour pallier les contraintes de la conjoncture économique actuelle, voire celle des années à venir. Il signale, dans ce sillage, que la diversification de l’économie nationale se place, plus que jamais, au centre de la politique économique du pays qui doit encourager et appuyer la création de la richesse hors hydrocarbures. Un nouveau cap de croissance basé sur le développement de l’entrepreneuriat dans les différents secteurs de l’économie nationale est la principale voie pour pallier la baisse des ressources pétrolières et «atténuer la dépendance de notre économie aux fluctuations des marchés internationaux». Ceci devrait permettre, note le conférencier, le renforcement de la contribution du secteur industriel au PIB et le développement du secteur des services qui recèle d’importantes niches d’investissement. La réalisation de cet objectif est tributaire de la consolidation de la synergie des efforts de l’ensemble des acteurs, publics et privés, ainsi qu’un socle juridique approprié, d’où la révision de la loi n° 01-18 portant loi d’orientation sur la promotion de la PME qui a été rendue inéluctable par les changements intervenus tant sur le plan économique que financier, depuis 2001, sur la scène nationale et internationale. La refonte de la loi a donné lieu à un nouveau texte qui a pour objectif de donner un nouvel élan à la politique de développement de la PME, fondée et orientée vers la réalisation du triptyque «Émergence - Croissance – Pérennisation», fait rappeler M. Abdelghani Mebarek. Poursuivant ses propos, il détaille les principaux axes abordés par le nouveau texte de loi. M. Mebarek s’attardera, notamment sur la question de renforcement de l’objet de la loi. Il affirme que la concertation avec les opérateurs économiques, dans le cadre des travaux sur le projet de révision de la loi, a permis de déceler que certaines de leurs préoccupations n’étaient pas prises en charge dans le cadre de la politique actuelle de développement de la PME, notamment le soutien à l’émergence et à la pérennisation de la PME. La préservation des emplois existants étant autant importante que leur création elle-même ; elle exige d’accorder un soutien particulier à la sauvegarde des entreprises en difficultés. Il est à retenir, ici, que désormais, la loi apportera des mesures promotionnelles d’aide et de soutien aux PME en termes de création, de croissance et de survie, lorsque les conditions de viabilité économique des PME en difficultés sont établies. Il sera question également de l’adaptation de la définition de la PME. Il faut savoir ici que la PME est définie à partir de trois critères. D’abord, il y a celui de l’emploi, devant se situer entre 1 et 250 emplois (la TPE est celle qui emploi de 1 à 9 personnes, la petite entrepris compte de 10 à 49 emplois et la moyenne entreprise emploie de 50 à 250 travailleurs), le deuxième critère concerne les seuils du CA ou du total du bilan (jusqu’à 4 milliards de DA pour le CA et 1 milliard de DA pour le total des bilans. Aujourd’hui, les chiffres y afférents sont de deux milliards de DA pour le CA et 500 millions de DA pour le total de bilan), et enfin, le troisième critère concerne l’indépendance de la PME (-25% peuvent être détenus par une autre entreprise ne répondant pas à la définition de la PME). Le troisième axe de cette loi est inhérent à l’élargissement du champ d’application de la définition, explique l’orateur, qui évoque par ailleurs le volet relatif à la «refonte institutionnelle». Il souligne qu’une meilleure cohérence d’ensemble du dispositif institutionnel exige une adaptation organisationnelle qui repose sur un renforcement de la capacité d’intervention des instruments d’appui et la définition des moyens à mobiliser pour y parvenir.



L’ANDPME : un instrument de mise en œuvre de la politique de développement de la PME



Figurent parmi les mesures proposées, celle d’ériger l’ANDPME en instrument de l’État en matière de mise en œuvre de la politique de développement de la PME et la renforcer pour la réalisation de ses missions. Le champ de l’agence sera élargi en lui permettant d’intervenir, en coordination avec les dispositifs d’appui, dans la création, le développement et la sauvegarde des entreprises. Il convient de signaler, aussi, qu’il y aura des structures d’appui au niveau local qui seront en fait des démembrements de l’ANDPME. Les centres de facilitation seront érigés en «centres d’appui et de conseil au PME», et intégrés au même titre que les pépinières d’entreprises, à l’agence et constitueront de ce fait les démembrements de l’agence au niveau local, met en avant l’invité du Forum. Il rappelle également que l’agence sera renforcée par plusieurs nouveaux départements. L’agence agira en coordination avec les bourses de sous-traitance qui continueront, en tant que structures associatives, à promouvoir l’implication et l’engagement des entreprises dans ce domaine, a affirmé M. Mebarek, avant de poursuivre qu’il est également à signaler que la nouvelle loi soutient davantage la sous-traitance en prévoyant des mesures incitatives (points de bonification) lorsqu’il y a recours aux PME sous –traitantes, dans le cadre des marchés publics et nationaux. Il en de même, a-t-il dit, pour les cocontractants étrangers qui seront tenus de recourir à la sous-traitance nationale dans les contrats de prestations de services, d’études, de suivi et de réalisation d’équipements publics. Les PME sous-traitantes bénéficieront également d’un appui technique et matériel pour l’homologation de leurs produits, objets de la sous-traitance, fera observer l’orateur. M. Mebarek, qui s’attarde sur la reconfiguration du Conseil national consultatif — lequel sera désormais un conseil de concertation, regroupant les représentants des institutions publiques chargées de la création et du développement de la PME, ainsi que ceux des associations représentatives des entreprises — évoque également un autre point très important ; les fonds d’amorçage en l’occurrence. «Il est prévu la mise en place d’un fonds d’amorçage pour encourager la création de start-up innovantes. Ces fonds sont destinés à financer les frais préalables à la fabrication industrialisée du produit, notamment les frais de recherche et développement, prototypage, business plan et les conseils juridiques», a-t-il déclaré.



De nouvelles mesures de soutien



Enfin, le cinquième axe sur lequel repose la nouvelle politique de développement de la PME, traduite par le texte de loi adopté récemment par le Parlement, concerne l’instauration de nouvelles mesures de soutien «plus adaptés aux besoins des PME». On cite, notamment à cet égard, l’instauration de nouvelles aides et mesures de soutien en faveur des PME, notamment dans les domaines de leur création et de l’amélioration de leur compétitivité ; l’encouragement de l’émergence d’associations ou de groupements visant l’amélioration de la compétitivité des filières d’activités, notamment en matière de sous-traitance, à travers la collaboration des différents acteurs d’une chaîne de valeurs. «Ceci s’apparente à la notion de clusters que nous sommes en train de développer», a-t-il affirmé, expliquant que cela permet à la fois l’amélioration de la compétitivité des acteurs de la filière, le développement des filières et l’amélioration de l’attractivité des territoires. Parmi ces nouvelles mesures de soutien, figurent le soutien des associations professionnelles qui créent des structures d’appui à la PME, et ce dans le cadre d’une approche participative qui permet à l’État de former un partenariat avec le secteur privé en matière d’appui aux PME, mais aussi la facilitation de l’accès à l’immobilier industriel convenant aux activités des PME, au même titre que l’accès au foncier, dans le cadre des initiatives d’aide et de soutien aux PME, initiées par les collectivités locales.

