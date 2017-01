Bombardement accidentel d'un camp de déplacés au Nigéria : Au moins 52 morts

Au moins 52 personnes ont été tuées dans le bombardement accidentel mardi d'un camp de déplacés par l'armée nigériane dans le nord-ouest du Nigeria, a affirmé la présidence. Le président nigérian, Muhammadu Buhari, a regretté le bombardement «par erreur» du camp de déplacés par une frappe aérienne nigériane faisant 52 morts et causant des blessures à plus de 200 personnes, assurant son soutien au gouvernement local de Borno. Un officier supérieur nigérian a confirmé mardi ce bombardement: «il y a eu un malheur aujourd'hui à Rann, un avion de chasse a frappé la mauvaise cible». «Nous avons reçu des informations faisant état de regroupements de terroristes de Boko Haram quelque part dans la région de Kala-Balge», a expliqué de son côté le major général Lucky Irabor, lors d'un point presse à Maiduguri, la capitale de l'Etat du Borno. «Nous avons obtenu les coordonnées et j'ai ordonné à l'aviation d'intervenir pour résoudre le problème. La frappe a été menée, mais malheureusement il s'est avéré que des habitants ont été touchés», a-t-il ajouté. Selon le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), six employés de la Croix-Rouge nigériane figurent parmi les victimes de ce bombardement dont le bilan exact reste inconnu pour le moment.