Soutien au processus politique en Libye : Mogherini réaffirme à al Sarraj l’«engagement total» de l'UE

La chef de la diplomatie de l’Union européenne (UE) Federica Mogherini s'est entretenue mardi avec le président du Conseil présidentiel du Gouvernement d'entente nationale de Libye (GNA) Fayez al Sarraj à qui elle a réaffirmé l'»engagement total»de l'UE à soutenir le processus politique dans le pays, a annoncé le Service d'action extérieure de l'Union. Lors de cet entretien, Mme Mogherini a réaffirmé l'»engagement total de l'UE à soutenir le processus politique et les priorités définies par la Libye dans un certain nombre de domaines, y compris la migration et le contrôle des frontières», précise le Service d'action extérieure de l'UE dans un communiqué. Mme Mogherini et M. al Sarraj ont discuté de la situation politique et sécuritaire en Libye et du soutien que l'UE fournit au GNA et au peuple libyen. Les deux responsables ont aussi passé en revue le contexte régional et les initiatives en rapport avec la situation dans le pays. Federica Mogherini a invité Fayez al Serraj à Bruxelles dans les prochaines semaines pour ''continuer à travailler ensemble'', conclut la même source.