Syrie : Les conséquences du conflit "trop dangereuses" pour le monde

Les conséquences du conflit syrien sont «devenues trop dangereuses» pour le monde, notamment à cause de la menace terroriste, a estimé, hier, le patron de l'ONU, Antonio Guterres, en souhaitant que les prochaines négociations de paix aboutissent à un «gel du conflit».

Évoquant la perspective de ces discussions programmées le 23 janvier au kazakhstan, le nouveau secrétaire général estime qu'»il faut reconnaitre les efforts qui sont en cours et appuyer fortement ces efforts». «Il y a une réunion prévue à Astana, j'espère que cette réunion pourra conduire à une consolidation du cessez-le-feu et à un gel du conflit», a déclaré Antonio Guterres à des journalistes à l'ONU, à Genève. Il a souhaité également que cette réunion «puisse aussi aider à créer les conditions pour que le processus de dialogue politique qui doit recommencer à Genève en février aboutisse à des résultats concrets». «Quand on voit ce que le peuple syrien a souffert, quand on voit la destruction du pays, quand on voit l'impact désastreux sur la stabilité de la région, quand on voit aujourd'hui la menace globale du terrorisme inspirée par le conflit syrien, il faut bien que tous ces pays, qui ont une influence sur les protagonistes du conflit, comprennent que maintenant c'est absolument essentiel de mettre de côté leurs différences», a-t-il encore estimé. Il a appelé ces pays à «se réunir pour que la paix soit établie parce que les conséquences de ce conflit sont devenus trop dangereuses pour tout le monde». «Nous tous, nous en souffrons aujourd'hui partout dans le monde avec la menace terroriste», a-t-il ajouté, appelant à mettre fin à «cette tragédie immense». L'ancien Premier ministre portugais a réitéré son souhait d'avoir une plus grande «implication personnelle» dans la résolution des conflits, notamment en Syrie. Interrogé également sur les critiques émises par la nouvelle administration américaine de Donald Trump à l'encontre de l'ONU, M. Guterres a souligné son «intention de s'engager de façon constructive» avec les Etats-Unis «pour trouver les moyens d'avoir une coopération positive». Il a ainsi mis en avant «ce que le président Trump a dit sur le fait que l'ONU est pleine de potentiel». Mais, a-t-il reconnu, «nous devons travailler pour réformer l'ONU, pour nous assurer que ce potentiel est pleinement atteint». Donald Trump, qui sera investi vendredi, a laissé entendre que l'ONU n'était qu'un «club pour des gens qui veulent se réunir et passer du bon temps».

Négociations d'Astana

L'Iran "hostile" à la présence des États-Unis

L'Iran s'est dit «hostile» à la présence des Etats-Unis aux négociations de paix d'Astana pour le règlement du conflit en Syrie qui débutent lundi, selon les agences de presse. «Nous sommes hostiles à leur présence ( Etats-Unis) et nous ne les avons pas invités», a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, dont le pays parraine ces pourparlers avec la Russie et la Turquie. «À ce stade, il faut garder le cadre tripartite, tout élargissement peut augmenter les risques d'échecs. Notre politique n'est pas d'ajouter d'autres pays à ce stade», a précisé par ailleurs, mercredi, le porte-parole de la diplomatie iranienne, Bahram Ghassemi, ajoutant qu'»il fallait d'abord parvenir à des résultats à Astana et, à partir de «ces premiers pas», envisager éventuellement la présence d'autres pays. «Les négociations et consultations se poursuivent» avec la Russie et la Turquie pour fixer le niveau de participants aux pourparlers d'Astana, a-t-il dit. Il a rejeté toute divergence avec la Russie sur les négociations, notamment la présence des États-Unis.

«Nous avons commencé depuis longtemps un travail commun et il y a de fortes convergences (avec la Russie). Il peut y avoir à un stade donné, comme cela a été le cas par le passé, des sensibilités différentes sur certains sujets», toujours surmontées «par des discussions», a assuré M. Ghassemi. Cette prise de position iranienne intervient alors que la Russie, allié de Téhéran dans le conflit syrien, a souligné qu'il serait «juste» que la nouvelle administration américaine de Donald Trump soit invitée dans la capitale kazakhe. De même, la Turquie a affirmé à plusieurs reprises que les Etats-Unis étaient invités à participer aux négociations d'Astana.

Le PAM suspend ses parachutages de vivres sur Deir ez-Zor

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a annoncé avoir suspendu ses opérations de parachutages de vivres au-dessus de la ville de Deir ez-Zor, en Syrie, depuis le 15 janvier pour des raisons de sécurité, a indiqué la porte-parole de l'agence onusienne. «Il y a eu des combats intenses dans, et autour, de la zone d'atterrissage et dans les parties de la ville où les distributions de nourriture étaient en cours», a déclaré mardi la porte-parole du PAM, Bettina Luescher, lors d'un point de presse à Genève. «Les partenaires du PAM sur le terrain ne pouvaient pas exposer la vie des 60 volontaires qui se trouvaient dans cette zone d'atterrissage ouverte pour recevoir les provisions et les distribuer», a-t-elle ajouté. Les opérations de parachutage avaient commencé en avril 2016. Les largages de vivres ne pouvant être effectués qu'en petites quantités, les opérations ont dû être menées de manière quasi continue. Jusqu'à présent, 177 largages avaient permis d'acheminer près de 3.300 tonnes de vivres (produits alimentaires multiples, collations pour l'école, sel et levure pour la production de pain) ainsi que de l'aide humanitaire fournie par d'autres partenaires, à environ 110.000 personnes dans la ville de Deir ez-Zor. Les opérations humanitaires du PAM en Syrie atteignent 4 millions de personnes chaque mois dans l'ensemble du pays.