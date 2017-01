Cavani veut prolonger

Le buteur du Paris SG Edinson Cavani a indiqué que l'accord pour prolonger son contrat avec le club, quadruple champion de France en titre, était pratiquement scellé, dans un entretien à une radio uruguayenne. "Après de longues conversations, nous sommes parvenus à un accord. Nous avons parlé de beaucoup de choses (...) et mis au point pas mal de choses", a expliqué l'attaquant international uruguayen dans une interview à la Radio nationale de Montevideo diffusée lundi. "Si je dois rester ici (au PSG), et on espère que ce sera le cas, je pourrai le faire de la même manière, avec la même passion et la même envie", a-t-il ajouté.