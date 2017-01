Dans la lucarne : Un derby décisif !

La CAN est en train de rentrer dans le vif du sujet, notamment avec l’entame de la deuxième journée. Ce sera aujourd’hui au tour du Gabon d’Aubameyang d’affronter le Burkina Faso, qui a accroché le Cameroun lors de la première journée. Les choses sérieuses ont commencé, surtout qu’il n’y a pas de potentiels favoris dans la présente compétition. Il est certain que ce groupe A est loin d’être fortuit pour nos représentants, puisque les équipes du groupe B vont se confrontés à ceux issus de ce groupe. Donc, il faut pas suivre de plus prés les péripéties et, par ailleurs, connaître les équipes se classant à la première et deuxième place. Pour le moment, on n’en est pas encore bien fixé, surtout après les matches nuls ayant sanctionné leur première sortie. Il faudra attendre le déroulement de cette deuxième journée dans le

groupe A, pour se faire une idée plus ou moins précise sur les éventuels opposants de l’Algérie, si elle arrive bien sûr à se qualifier pour le prochain tour. On est loin de la décantation, eu égard à l’équilibre des forces. Malgré le fait que le Gabon joue dans son « jardin », il n’est pas parvenu à faire le vide autour de lui. On peut même dire que s’il n’arrive pas à bien négocier sa sortie contre le Burkina Faso, il peut dire adieu, prématurément, à la qualification au prochain tour.

On n’en n’est pas encore là, mais ce qui est sûr, rien ne sera facile ni pour l’un, ni pour l’autre, au vu de l’équilibre ahurissant des forces en présence à cette CAN. Ceci dit, les groupes A et B vont de pair, puisqu’ils vont se rencontrer au prochain tour. Les regards sont ainsi braqués sur les différents prétendants aux postes de premier et deuxième de chaque groupe. En ce qui nous concerne, notre sortie d’aujourd’hui dans cette ville de Franceville sera pour les 40 millions d’Algériens, la grande attraction. Les rues de toutes les villes algériennes seront vides de monde du fait qu’ils seront tous, ou presque, chez eux ou dans les lieux où des écrans géants seront placés à l’occasion pour suivre les matches de l’EN. Car, comme l’on sait, la télévision publique n’a pu acheter les droits excessivement chers (130 milliards de centimes). En « croisant le fer » contre la Tunisie, une équipe qui a toujours sorti le grand jeu lorsqu’il s’agissait de nous affronter, les nôtres ne doivent avoir à l’esprit que la gagne et ne penser à rien d’autre, il ne faut surtout pas sous-estimer l’adversaire. De nos jours, cette propension ne doit pas être de mise en pareille compétition, surtout que le développement du football africain est devenu une réalité tangible qui s’impose à tous. On n’a pas le droit de rater cette rencontre-derby et retourner au bercail bredouille. Il n’y a pas longtemps, l’évocation de l’Algérie faisait frémir les équipes les plus solides sur le plan africain. Notre match nul (1 à 1) contre le Cameroun, puis la défaite, à Uyo, contre le Nigéria (3 à 1) (éliminatoires du Mondial russe) ont fait que certaines équipes veulent se refaire une nouvelle santé face à nous, c'est-à-dire qu’on ne leur fait plus peur. D’ailleurs, Kasperzach, le coach tunisien, avait affirmé que « face à l’Algérie, il n’y aura pas le droit à l’erreur ». Indirectement, il nous prend pour une quantité négligeable contre laquelle il faudra repartir du bon pied. Nos capés doivent «sortir leurs tripes » et réussir le match que tout le monde attend. Un match où ils ne laisseront aucun répit à leurs adversaires. Aujourd’hui, il n’y aura que la victoire qui sera considérée comme belle, valeureuse et surtout utile pour la qualification au deuxième tour. Finalement, quel que soit le beau jeu qu’on pourra distiller, il n’y aura que le succès qui comptera et qui pèsera dans la balance. C’est ce qui va faire plaisir à tout un peuple, sevré de grandes victoires. Cette halte gabonaise est très importante pour nous, elle peut nous permettre d’accrocher la deuxième étoile sur notre maillot après celle de 1990. Il faut « foncer sans calculs !

Hamid Gharbi