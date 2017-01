CAN-2017 GB (2ème journée), Aujourd’hui, 17h, à Franceville Algérie-Tunisie : Un match capitale

Les Verts ne sont plus dans la peau d’un favori. C’est désormais une certitude après que cette CAN, organisée au Gabon du 14 janvier au 05 février, ait bien débuté.

Il faut dire que notre crainte excessive de cette équipe du Zimbabwe nous a joué un mauvais tour. Toutefois, le résultat ayant sanctionné le premier match contre cette étonnante formation du Zimbabwe (2 à 2) a été finalement apprécié à sa juste valeur par les observateurs. Il faut dire que les Algériens sont revenus de loin, eux qui étaient menés au score après une première mi-temps pour le moins catastrophique, eu égard aux «largesses» concédées à notre adversaire qui étaient vraiment dans la vase après le premier but de Mahrez qui, lui, était dans son jour. Au lieu d’accélérer le jeu pour corser l’addition, on a reculé pour on ne sait quelle raison. C’est ce qui a fait dire à certains que les Algériens perdent le nord dès qu’ils mènent au score. Cette tendance se reproduit presque à chacune de nos sorties, une attitude qui ne fait que nous ôter nos véritables forces, à l’instar de « Samson et ses cheveux ». On doit faire montre de notre jeu que nous avions toujours distillé précédemment, et notamment lors du Mondial brésilien où on avait réussi à émerveiller tout le monde par nos prouesses techniques et surtout notre «grinta ». Cette dernière ne semble pas être notre force de caractère aujourd’hui. On joue comme si nous étions la dernière des équipes présentes à cette CAN. Pourtant, tous les spécialistes savent que nous possédons le meilleur jeu, efficace et chatoyant avec des joueurs évoluant dans les meilleurs clubs d’Europe. Pourquoi alors tant de hantise, et surtout ce blocage qui nous pousse à jouer avec la « peur au ventre » contre des adversaires pourtant à notre portée. Par le passé, ça n’a jamais été l’apanage des Algériens qui ont toujours relevé les défis quel que soit l’adversaire, avec un moral d’acier. Aujourd’hui, nous avons fait preuve, du moins devant le Zimbabwe, d’une mollesse qui a fait craindre le pire. Une équipe qui se laisse faire en n’essayant pas de réduire au maximum les espaces, ne peut que subir les contres adverses. Mieux encore, des joueurs qui refusent d’aller au charbon en bouclant ce qui doit l’être, ne peuvent aider leurs camarades. À tête reposée, ce n’est pas le Zimbabwe qui a été fort. Ce sont plutôt les nôtres qui lui ont donné la chance de revenir dans le match, et même de prendre un ascendant sur nous. Heureusement pour qu’on a réussi à stabiliser l’équipe. Et là, on ne doit pas mettre les déboires de l’EN sur le dos de la petite prestation du premier half de Belkhiter. Les autres ne sont pas sans reproche, mais tout aussi responsables du fait, comme l’avait dit Leekens lui-même, qu’on devait défendre en bloc et ne pas laisser un joueur se débrouiller seul. C’est ce qui se fait d’ailleurs partout. Après Belkaroui qui a été jeté en pâture, on veut refaire le même coup avec Belkhiter. On défend les «copains» même s’ils commettent des erreurs préjudiciables. Ce n’est pas normal ! L’erreur, si elle existe, doit être collégiale comme l’avait dit Mandi et les autres. Ceci dit, Leekens sera appelé à apporter quelques correctifs, même si on ne peut pas dire qu’il a commis des erreurs dans le choix des joueurs. Aujourd’hui, il s’agira d’un match derby, assez sensible au demeurant devant une équipe tunisienne qu’on ne connaît que trop bien. D’ailleurs, elle aussi a une idée précise sur nous. Leekens, cependant, possède un meilleur casting sur cette équipe l’ayant entraînée en 2015 lors de la CAN en Guinée équatoriale. Par conséquent, on ne part pas à l’aventure aveugle. Cette sortie ne sera pas facile pour les deux équipes, notamment pour les Tunisiens qui doivent impérativement se reprendre du fait qu’ils ont été battus lors du premier match contre le Sénégal (2 à 0). C’est certain qu’ils vont tout faire pour nous surprendre. Le hic est là, puisque les Verts ne sont pas disposés à les laisser faire comme ils l’entendent. Nous aussi, on veut gagner et passer, d’ores et déjà, au prochain tour, c’est à dire avant de jouer le 3e match contre le Sénégal, ce 23 janvier à Franceville. Toujours est-il, tous les joueurs sont motivés pour concrétiser leur objectif, après leur réunion avec le président de la FAF, Mohamed Raouraoua, qui a su les rassurer et surtout les motiver pour passer l’écueil tunisien. On sait que ce ne sera pas facile, mais les nôtres sont prêts à relever le défi. C’est vrai que Soudani, blessé, ne sera pas présent. Leekens, cependant, dispose des cartes nécessaires pour gagner et se mettre à l’abri. Le succès est dans les cordes de nos capés. Impossible n’est pas Algérien !

H. G.

----------//////////////

Le Seychellois, Bernard Camille, au sifflet

L'arbitre seychellois, Bernard Camille, a été désigné pour officier le match Algérie-Tunisie, prévu aujourd’hui à 17h00 au stade de Franceville (Gabon) pour le compte de la deuxième journée (Gr. B) de la Coupe d'Afrique des Nations CAN-2017, a indiqué la Confédération africaine de football (CAF). Camille sera assisté d'Abel Baba (Nigeria) et de Mohamed Abdellah Ibrahim (Soudan). L'autre match du groupe B entre le Sénégal et le Zimbabwe a été confié au Marocain, Redouane Jiyed, assisté de ses compatriotes, Redouane Achik et Waleed Ahmed Ali (Soudan).

--------///////////////

Ce qui va changer

L'équipe Nationale a poursuivi sa préparation, à raison de deux séances d'entraînement, en prévision du match face à la Tunisie aujourd’hui jeudi, déjà capital dans la course à la qualification au deuxième tour de la CAN-2017. Le matin, le groupe des Verts a effectué une séance de travail en salle. Tout le monde y a pris part, à l'exception de Hilal Soudani, forcé au repos en raison d'une blessure à l'escio-jambier. Une blessure qui va le contraindre à déclarer forfait pour le match face à la Tunisie. Ceci est une certitude désormais. Islam Slimani, lui aussi souffrant de douleurs aux adducteurs, a pris part à la séance matinale. Il s'est contenté cependant d'un travail spécifique qui consiste à faire des exercices au vélo, préconisés dans ce genre de cas. L'attaquant des Verts n'a pas pris part à la séance du soir, ouverte à la presse durant quinze minutes. L'attaquant des « Foxes » de Leicester a travaillé sur la main courante sous la houlette du physiothérapeute de l'équipe. Selon les informations qui nous sont parvenues du Gabon, Islam Slimani n'est pas tout à fait forfait, il y a des

grandes chances de le récupérer à temps, mais George Leekens observe l'évolution de l'état de santé de son attaquant avec beaucoup d'intérêt.

Autre alerte, celle de Rais Mbolhi qui a visiblement une petite gène au genou. Ce qui l'a contraint d'écourter la séance de mardi, mais selon toute vraisemblance, il n'y a pas de risque pour qu'il ne joue pas face à la Tunisie. Ouf, diriez-vous !

Par ailleurs et d'après les séances de mise en place de cette semaine, George Leekens prépare une toute autre équipe face à la Tunisie. Autrement dit, on s'attend à ce que le Belge nous présente une équipe différente de celle qui a débuté face au Zimbabwe (2-2) dimanche. En effet, on se rapproche plus de voir le sélectionneur reconduire l'équipe qui a fini ce match. Outre Soudani blessé, donc forfait pour ce match, il est prévu que le sélectionneur national opère des changements en défense et au milieu de terrain. Ainsi, tout porte à croire que Rachid Ghezzal débutera sur le couloir gauche en lieu et place de Hilal Soudani. L'option Sofiane Hanni est évoquée également, mais dans ce cas, Brahimi glissera à gauche pour libérer la place derrière l'attaquant de pointe au sociétaire d'Anderlecht.

En défense, Mokhtar Belkhiter paye cash sa mauvaise première mi-temps face au Zimbabwe. C'est décidé, Leekens reconduit Rabie Meftah plus rassurant —il ne faut pas non plus accabler le défenseur du Club Africain dans la mesure où l'Algérie a joué plus à l'aise en deuxième mi-temps et a dominé par conséquence son adversaire.

Enfin, George Leekens hésite encore à reconduire Adlène Guedioura à la récupération. Pas très clinquant face au Zimbabwe, souvent court, le milieu de Watford pourrait céder sa place à Mehdi Abeid. C'est certainement le seul cas ou le Belge n'a pas tranché de manière définitive, dans la mesure où il a aussi un petit penchant pour le jeu viril de Guedioura qui pourrait aussi peser dans l'entre-jeu face à la Tunisie pour peu qu'il soit dans son meilleur jour. Ceci permettra au milieu de soulager la défense centrale du poids du match.

George Leekens devait avoir tranché ce mercredi matin après une énième réunion avec ses assistants. Les joueurs se sont réunis et se sont donnés le mot de battre la Tunisie et faire durer rêve et plaisir durant cette CAN.

C'est tout le mal qu'on leur souhaite.

Amar Benrabah